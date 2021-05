Άρση lockdown: SMS τέλος από 14 Μαΐου – Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 12:30

Λαμβάνοντας τον λόγο, στη σημερινή ενημέρωση ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι με απόφασή του από αύριο, Πέμπτη (13/05)

αίρονται οι αναστολές αδειών για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας.

Θα έχουμε μέχρι το τέλος της ημέρας πάνω από 106.000 εμβολιασμούς.

Με βάση το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι πλέον το πρόγραμμα εμβολιασμού στην Ελλάδα προχωρά ταχύτερα αναλογικά με τον πληθυσμό μας σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Για τους εμβολιασμούς στα νησιά

«Έως τα τέλη Ιουνίου θα έχει γίνει ο καθολικός εμβολιασμός των πολιτών στα νησιά έναντι της Covid 19. Σε 19 νησιά θα γίνει εμβολιασμός με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson και θα ενισχυθούν με επιπλέον εμβολιαστικά κέντρα και κινητές μονάδες εμβολιασμών», υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας.

Τα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από τις επόμενες ημέρες

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία «η άρση του lockdown δεν αύξησε τα κρούσματα, ενώ η πίεση στο αμβλύνεται».

«Παρά την αυξημένη πληθυσμιακή δραστηριότητα, δεν υπήρξε αύξηση των κρουσμάτων», δήλωσε ο κ. Σκέρτσος.

Ακολουθεί η παρουσίαση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιου για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκη Σκέρτσου, με τον οδικό χάρτη επανέναρξης των δραστηριοτήτων, με τίτλο «Πέρασμα στο Καλοκαίρι»:

Τι εισηγήθηκε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στην κυβέρνηση

Νωρίτερα η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας είχε εισηγηθεί την απελευθέρωση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων από τις 14 Μαΐου.

Στην ηπειρωτική χώρα η μετακίνηση θα γίνεται χωρίς υποχρέωση για self test, αλλά με απλή σύσταση. Αντιθέτως, για τα ταξίδια με πλοίο στα νησιά γίνεται συζήτηση για το αν θα είναι υποχρεωτική η επίδειξη αρνητικού μοριακού τεστ 72 ωρών ή rapid test ή self test, καθώς το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν έχει ακόμη καθιερωθεί ευρέως.

Παράλληλα, το άνοιγμα των γυμναστηρίων δεν έλαβε το «πράσινο φως» προς το παρόν, αλλά μετατίθεται για τις αρχές Ιουνίου, μετά την επανεκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης.

Σε ό,τι αφορά στο λιανεμπόριο, οι ειδικοί εισηγούνται την κατάργηση του sms στο 13032 και των μεθόδων click away και click in shop. Επιπλέον, καταργείται η αποστολή sms για τις μετακινήσεις στο 13033.

Παράλληλα, από τις 14 Μαΐου, η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας μετατίθεται στις 12:30, από τις 23:00 που ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι για τις 14 Μαΐου έχει προγραμματιστεί το πρώτο άνοιγμα της αυλαίας του Πολιτισμού, με τα μουσεία να μπορούν να υποδεχτούν και πάλι επισκέπτες.

Τρεις ημέρες αργότερα, δηλαδή στις 17 Μαΐου, θα ανοίξουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί και ταυτόχρονα επανέρχεται η δυνατότητα για πρακτική και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ, καθώς επίσης σε κολέγια, ενώ θα επιτραπεί εκ νέου η δια ζώσης διδασκαλία στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Των ανακοινώσεων για τα επόμενα βήματα χαλάρωσης προηγήθηκε η πρωθυπουργική σύσταση, η οποία απευθύνθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις.

«Καθώς ανοίγουμε σταδιακά την οικονομική και την κοινωνική δραστηριότητα, απαιτείται από όλους πολύ μεγάλη προσοχή. Έτσι ώστε να μην έχουμε τοπικές εξάρσεις, τοπικές επιδημίες, που θα μας οδηγήσουν στη λήψη τοπικών περιοριστικών μέτρων», ήταν το καμπανάκι επιφυλακής που χτύπησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τηλεδιάσκεψη για την επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία», στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας