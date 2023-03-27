Monday, 27 March, 2023

Έδεσσα: Θερινό πρόγραμμα καταστημάτων

logosp 27/03/2023 Τοπικά Νέα

Η  Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν.Πέλλας σας ενημερώνει  για το νέο θερινό ωράριο καταστημάτων και έχει ως εξής:

ΕΜΠΟΡΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ   9:00-14:30

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   9:00-14:00 & 17:30-21:00  

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ*-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ     8:00-14:30

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   8:00-14:00 & 17:30-21:00 

ΚΟΥΡΕΙΑ-ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ  9:00-14:30

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9:00-14:00 & 17:30-21:00  

ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 28/10/2023

ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 18:00

*ΤΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

Το Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΤΣΕΜΠΛΗΣ

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