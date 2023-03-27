Έδεσσα: Θερινό πρόγραμμα καταστημάτων

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν.Πέλλας σας ενημερώνει για το νέο θερινό ωράριο καταστημάτων και έχει ως εξής:
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00-14:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-14:00 & 17:30-21:00
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ*-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 8:00-14:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-14:00 & 17:30-21:00
ΚΟΥΡΕΙΑ-ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00-14:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-14:00 & 17:30-21:00
ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 28/10/2023
ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 18:00
*ΤΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ
Το Δ.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΤΣΕΜΠΛΗΣ