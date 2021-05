Έπεσε η πλατφόρμα Self-testing.gov.gr

Έπεσε το βράδυ της Κυριακής η πλατφόρμα Self-testing.gov.gr.

Την ίδια ώρα, μετ’ εμποδίων γίνεται η δήλωση των αποτελεσμάτων και η εκτύπωσή τους.

Όσοι μπαίνουν στην ιστοσελίδα για να δηλώσουν το αποτέλεσμα των self test τους δεν μπορούν εδώ και δύο ώρες τουλάχιστον, καθώς η σελίδα δεν φορτώνει. Στη θέση της εμφανίζονταν μια λευκή σελίδα. Το πιο πιθανό είναι το πρόβλημα να παρουσιάστηκε λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας.

Να σημειωθεί πως μόνο με self test τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς θα γίνει η είσοδος στις τάξεις.

Υπενθυμίζεται πως τα self test είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στο σχολείο και πρέπει να γίνονται πριν την έναρξη των μαθημάτων κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Οπότε ή θα ξενυχτήσουμε ή θα προσπαθήσουμε το πρωί για να έχουμε ο καθένας τον κωδικό που βγαίνει, μετά την επιβεβαίωση της αίτησης…

