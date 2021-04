Έτσι θα λειτουργεί το λιανεμπόριο από Δευτέρα – Ψώνια στο τρίωρο με SMS

Ανάσα για τους καταστηματάρχες, αλλά και τους… καταναλωτές από την Δευτέρα καθώς το λιανεμπόριο ανοίγει ξανά, αλλά κάτω από αυστηρά μέτρα.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στο άνοιγμα ώστε να ενισχυθεί η οικονομία, αλλά παράλληλα και οι πολίτες να μπορούν να «δραπετεύσουν» για ένα χρονικό διάστημα από την καραντίνα καθώς η κούραση από το lockdown είναι εμφανής στην κοινωνία.

Ετσι, το λιανεμπόριο ανοίγει από την Δευτέρα, αποκλειστικά και μόνο με ραντεβού και SMS στο 13032, το οποίο θα τους δίνει την δυνατότητα να βγουν για τα ψώνια τους αυστηρά όμως για ένα τρίωρο και μόνο μία φορά το 24ωρο. Οι μέθοδοι για τα ψώνια θα είναι δύο: Μέσω click in shop και μέσω click away. Όπως επισήμανε ο Νίκος Χαρδαλιάς στην ενημέρωση της Τετάρτης, από την προσεχή Δευτέρα θα επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων με τη χρήση ειδικού κωδικού (SMS στο 13032) άπαξ και έως 3 ώρες συνολικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα επιτρέπεται η πώληση εκτός καταστήματος με ραντεβού με το λεγόμενο click away και η πώληση εντός καταστήματος πάλι με ραντεβού (click in shop). Εντός του καταστήματος θα επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 25 τ.μ. με μέγιστο όριο 20 πελάτες.

Όπως έχει ξεκαθαριστεί από τις αρμόδιες Αρχές, κάθε ημέρα θα μπορεί ένας πολίτης να στείλει μία φορά SMS για να βγει για ψώνια και θα έχει μπροστά του 3 ώρες για να πάει σε όσα ραντεβού θα έχει κλείσει. Στο δεύτερο μήνυμα εντός της ίδιας ημέρας θα λαμβάνει αρνητική απάντηση. Ο καταναλωτής θα πρέπει πρώτα να κλείσει ραντεβού με το κατάστημα στο οποίο θέλει να κάνει αγορές. Αφού κλείσει ραντεβού για τις αγορές και λάβει SMS από το κατάστημα για την ώρα του ραντεβού τους, πριν από την αναχώρησή του για τα καταστήματα θα στείλει SMS στο 13032. Στο SMS στο 13032 ο χρήστης αναγράφει μόνο το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας του. Η απάντηση που λαμβάνει σε περίπτωση έγκρισης είναι «Μετακίνηση σε εμπορικό κατάστημα». Μέσα σε τρεις ώρες θα μπορεί να κάνει τις αγορές του σε οποιαδήποτε περιοχή εντός της Περιφέρειας όπου μένει, πηγαίνοντας στο ή στα ραντεβού του (μπορεί να κλείσει όσα ραντεβού θέλει για αγορές μέσα σε αυτό το τρίωρο) με την ταυτότητα ή το διαβατήριό του. Στην επιλογή του click away οι αγορές θα γίνονται μόνο με κάρτα, όπως διευκρίνισε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Τα καταστήματα που ανοίγουν την προσεχή Δευτέρα είναι τα εξής:

τα συνοικιακά καταστήματα, τα μεγάλα καταστήματα-αλυσίδες, που δεν βρίσκονται όμως σε εμπορικό κέντρο, οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών, ηλεκτρικών ειδών και άλλων

τα πολυκαταστήματα που στο εσωτερικό τους δεν έχουν άλλα καταστήματα, δηλαδή δεν λειτουργούν σαν εμπορικά κέντρα

Αντίθετα, κλειστά θα παραμείνουν τα εξής καταστήματα:

shops in shops (κατάστημα εντός καταστήματος), outlets, εμπορικά κέντρα, εκπτωτικά χωριά

Για αυτά τα καταστήματα θα γίνει επανεξέταση των επιδημιολογικών δεδομένων την επόμενη εβδομάδα και θα παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις.

Πώς λειτουργεί ο αριθμός 13032

Ο αριθμός 13032 έχει δημιουργηθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, με στόχο να ελέγξει τη μετακίνηση των πολιτών σε καταστήματα λιανεμπορίου. Η πλατφόρμα είναι ήδη σε λειτουργία και αυτό που πρέπει να κάνει ο πολίτης είναι να στείλει ονοματεπώνυμο και διεύθυνση στον συγκεκριμένο αριθμό, ώστε να λάβει ένα μήνυμα που αναφέρει: «Μετακίνηση σε εμπορικό κατάστημα». Δεν θα μπορεί κάποιος να στείλει δύο μηνύματα μέσα σε 24 ώρες.

