Αριδαία: Δωρεάν drive through rapid test

Ανακοινώνουμε στους πολίτες, ότι την Τρίτη 26 Ιανουαρίου, ο Δήμος Αλμωπίας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ-κινητή ομάδα Πέλλας

διοργανώνει δωρεάν drive through rapid test, προκειμένου να έχει δυνατότητα ο τοπικός πληθυσμός, να ελεγχθεί για COVID-19.

Στη δράση drive through, ο κάθε πολίτης, θα ελέγχεται μέσα από το αυτοκίνητό του, χωρίς να χρειάζεται να κατέβει απ’ αυτό.

Σε κάθε αυτοκίνητο μπορεί να επιβαίνει αριθμός επιβατών, όπως σχετικά καθορίζεται και να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους.

Τα drive through test, θα πραγματοποιηθούν στο parking του ΚΤΕΛ Αριδαίας, από τις 10:30 έως τις 14:00.

Για μετακίνηση στον χώρο διεξαγωγής των test, στέλνετε 1 στο 13033 ή συμπληρώνετε ατομική δήλωση μετακίνησης.

