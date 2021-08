Γιαννιτσά: Πρόστιμο για… πελάτη, που δεν ήταν πελάτης!

Πρόστιμο άνευ λόγου και αιτίας, δηλώνει ότι επιβλήθηκε ο Μπάμπης Σεμελής του Caffa superior coffee στα Γιαννιτσά, γιατί ο μπαμπάς του

ήταν στο εσωτερικό του καταστήματος!

Ο ίδιος αναφέρει σχετικά: “Θέλω να ενημερώσω κυρίως τους πελάτες του Caffa superior coffee and many more, ότι το κατάστημα θα παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας, με απόφαση της αστυνομίας ως αρμόδιας αρχής, διότι θεωρήθηκε ο πατέρας μου καθήμενος πελάτης. Ο οποίος βρισκόταν στον χώρο με μάσκα, ο πατέρας μου και μόνον αυτός.

Υ.Γ Αναφέρω αυτούσιο το γεγονός για να μην βιαστούν κάποιοι να βγάλουν αυθαίρετα συμπεράσματα”.

Οι καταστάσεις πλέον έχουν ξεφύγει και ξεπερνούν τα όρια του τραγελαφικού… αχαρακτήριστοι και οι όποιοι αστυνομικοί εκτονώνουν τα “νομότυπα” εγώ τους, με την επιβολή προστίμων!

Μοιραστείτε με τους φίλους σας