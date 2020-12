Δήμος Έδεσσας: Το πρόγραμμα των δωρεάν test Covid-19

Τροποποιείται το πρόγραμμα του κλιμακίου του ΕΟΔΥ, που πραγματοποιεί δωρεάν test για τον Covid-19 με τη μέθοδο του drive through

στην περιοχή του Δήμου Έδεσσας.

Το πρόγραμμα του κλιμακίου του ΕΟΔΥ διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020

9:30-14:30 drive through έξω από το κτίριο ΙΚΑ Έδεσσας

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

8:30-11:00 drive through στο Ριζάρι

11:30-14:00 drive through στον Άγρα

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020

9:30-14:00 drive through στην Άρνισσα

