Εθελοντική Ομάδα 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών: Συνάντηση με τη συντονιστική του Let’s do it Greece 2020

Η συντονιστική ομάδα του Let’s do it Greece 2020, την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019, είχε σταθμό τα Γιαννιτσά. Συναντήθηκαν όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στο Let’s do it Greece 2020 στο χώρο της αίθουσας πληροφόρησης νέων του Πνευματικού κέντρου και όπως αναφέρεται από την Εθελοντική Ομάδα 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών, έθεσαν τους στόχους της επόμενης δράσης σε κλίμα συνεργασίας.

Στη συνέχεια, με σύνθημα “Πάμε να φυτέψουμε μαζί τις ρίζες που μας ενώνουν” φύτεψαν μια ελιά στον προαύλιο χώρο του ΚΔΑΠ ΑμεΑ και δόθηκε εκ νέου ραντεβού τον Μάιο!

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 10 Μαΐου 2020, για 9η συνεχόμενη χρονιά, η Ελλάδα και η δική μας περιοχή στο Let’s do it Greece!

Μια δράση από εθελοντές για εθελοντές, με στόχο όπως δηλώνει η ομάδα, μέχρι το 2021, να αγγίξουμε το 5% του ελληνικού πληθυσμού με δράσεις σε 3.000 σημεία στην Ελλάδα.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας