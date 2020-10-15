Ενημέρωση δήμου Αλμωπίας για ραντεβού πολιτών

Τηλέφωνα Δήμου Αλμωπίας προς ενημέρωση των πολιτών για τα τηλεφωνικά ραντεβού τους με τις υπηρεσίες του Δήμου
βάσει της Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. που ισχύει έως τις 25/10/20.
|2384350211
& FAX 50213
|ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr
|ΚΙΡΚEΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
|50212
|ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
|50205
|ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|ΜΠΕΓΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
|50206
|ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ
|50241
|ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
|ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|50242
|ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
|ΠΑΣΟΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|50241
50222
|ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
|ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
|50282
|ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ
|ΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
|50231
|ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓ. (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΕΤΑΜOΡΦΗ
|50231
|ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓ. (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)
|ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
|50232
|ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓ. (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)
|ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
|2384021339 2384021526
|ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
|ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
|50214
|ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
program@0598.syzefxis.gov.gr
|ΕΛΠΑΣΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
|50203
50219
|ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
program@0598.syzefxis.gov.gr
|ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
kirpet2003@yahoo.gr
|50264
FAX: 2384021368
|ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ
|ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|50263
|ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ
FAX: 2384021368
|ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|50266
|ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ
FAX: 2384021368
|ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|50267
|ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ
FAX: 2384021368
|ΤΣΑΡΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|50268
|ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
|ΑΛΟΥΤΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2384350312
|ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
|ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
|50204
|ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ
|50252
|ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ –
|50257
|ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
|ΜΗΤΚΑ ΜΕΝΙΑ
|50251
|ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
|ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
|50253
|ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
|ΜΗΤΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
|50254
|ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
|50256
|ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
|ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ
|50255
|ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2384350255
ΤΗΛ.ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 2384023215
|2384023215
|ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
|ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|50258
|ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΤΖΑΝΕΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|2384022711
|ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ)
|ΜΟΝΟΓΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
|2384022711
|ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ)
|2384022711
|ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ)
|ΣΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2384022711
|ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ)
|ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|50281
|ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
|ΕΠΙΓΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
|50224
|ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
|ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|50207
|ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ
|ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΟΪΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
|502226
|ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ
|ΤΖΙΒΙΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|50275
|ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)
|50291
|ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ)
|50278
|ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|ΑΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΤΙΝΑ
|50292
|ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|50272
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
|ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
|50273
|ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|ΔΡΕΝΟΦΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|50271
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
|ΕΛΠΑΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|50293
|ΤΑΜΕΙΟ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|50292
|ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ
|ΒΕΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|50232
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
|50281
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ
|2384021300
|ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
|ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
|2384021300
|ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
|ΒΑΡΔΑΡΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
|2384021300
|ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
|ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΕΙΡΗΝΗ
|2384021300
|ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
|ΝΑΤΣΙΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
|50327
|ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
|ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
|50319
|ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
|ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
|50326
|ΑΔΕΣΠΟΤΑ
|ΙΝΤΖΕΜΠΑΤΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|50314
|ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛ.-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
|ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2384028036
2384350104
FAX:2384028027
|
Κ.Ε.Π.
|ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|2384350100
|Κ.Ε.Π.
|ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
|2384350101
|Κ.Ε.Π.
|ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
|2384350102
|Κ.Ε.Π.
|ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|2384350103
|Κ.Ε.Π.
|ΓΡΕΒΕΝΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|23840422206
FAX:2384022207
|ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
|50221
2384075492
|ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
|ΜΠΑΡΟΥΦΛΗ ΕΛΕΝΗ
|50206
|Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
|ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ
|50282
|Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
|ΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
|23840-24590
FAX:2384024999
|ΔΕΥΑ
deyaarid@otenet.gr
|2384024772
|ΔΗΚΕΑ
|2384024772
|ΔΗΚΕΑ
|ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΑΡΓΥΡΩ
|2384024772
|ΔΗΚΕΑ
|ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2384022170
|ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
|2384023334
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
|ΤΣΕΝΤΕΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|2384350320
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
|ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
|2384023334
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
|ΦΑΣΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
|91300 91072
ΦΑΧ:91170
|ΛΟΥΤΡΑ Α.Ε.
loutrapozar89@gmail.com
|ΤΑΝΟΥΡΗ ΑΛΕΞΙΑ
|2384022237
|ΚΕΚΠΑ
almkekpa@gmail.com
|ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ