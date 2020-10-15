Thursday, 15 October, 2020

Ενημέρωση δήμου Αλμωπίας για ραντεβού πολιτών

logosp 15/10/2020 Τοπικά Νέα

Τηλέφωνα Δήμου Αλμωπίας προς ενημέρωση των πολιτών για τα τηλεφωνικά ραντεβού τους με τις υπηρεσίες του Δήμου

βάσει της Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. που ισχύει έως τις 25/10/20.

2384350211

& FAX 50213

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr

 ΚΙΡΚEΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
50212 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
50205 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΜΠΕΓΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
50206 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ
50241 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
50242 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΣΟΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
50241

50222

 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
50282 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

 ΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
50231 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓ. (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΕΤΑΜOΡΦΗ
50231 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓ. (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
50232 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓ. (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
2384021339 2384021526 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
50214 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

program@0598.syzefxis.gov.gr

 ΕΛΠΑΣΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
50203

50219

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

program@0598.syzefxis.gov.gr

 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

kirpet2003@yahoo.gr
50264

FAX: 2384021368

 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ

 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
50263 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

FAX: 2384021368

 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
50266 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

FAX: 2384021368

 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
50267 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

FAX: 2384021368

 ΤΣΑΡΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
50268 ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΑΛΟΥΤΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2384350312 ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
50204 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ
50252 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ –
50257 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΤΚΑ ΜΕΝΙΑ
50251 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
50253 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΤΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
50254 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
50256 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ
50255 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2384350255

ΤΗΛ.ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 2384023215
2384023215 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
50258 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΖΑΝΕΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
2384022711 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ) ΜΟΝΟΓΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2384022711 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ)
2384022711 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ) ΣΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2384022711 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ) ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
50281 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΓΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
50224 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
50207 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΟΪΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ

502226 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΖΙΒΙΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
50275 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)
50291 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ)
50278 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΤΙΝΑ
50292 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
50272 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
50273 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΕΝΟΦΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
50271 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΠΑΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
50293 ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
50292 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
50232 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
50281 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ
2384021300 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
2384021300 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΡΔΑΡΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
2384021300 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΕΙΡΗΝΗ
2384021300 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

 ΝΑΤΣΙΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
50327 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
50319 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
50326 ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΙΝΤΖΕΜΠΑΤΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
50314 ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛ.-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2384028036

2384350104

FAX:2384028027

 

Κ.Ε.Π.

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2384350100 Κ.Ε.Π. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
2384350101 Κ.Ε.Π. ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
2384350102 Κ.Ε.Π. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
2384350103 Κ.Ε.Π. ΓΡΕΒΕΝΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23840422206

FAX:2384022207

 ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
50221

2384075492

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΠΑΡΟΥΦΛΗ ΕΛΕΝΗ
50206 Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ
50282 Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
23840-24590

FAX:2384024999

 ΔΕΥΑ

deyaalmopias1@gmail.com

deyaarid@otenet.gr

  
2384024772 ΔΗΚΕΑ  
2384024772 ΔΗΚΕΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΑΡΓΥΡΩ
2384024772 ΔΗΚΕΑ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2384022170 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2384023334 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΣΕΝΤΕΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2384350320 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
2384023334 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΦΑΣΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
91300 91072

ΦΑΧ:91170

 ΛΟΥΤΡΑ Α.Ε.

loutrapozar89@gmail.com

 ΤΑΝΟΥΡΗ ΑΛΕΞΙΑ
2384022237 ΚΕΚΠΑ
almkekpa@gmail.com		 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

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