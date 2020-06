Ενημερωτική εκδήλωση για την εξοικονόμηση ενέργειας, στα Γιαννιτσά

Στο πλαίσιο του έργου διασυνοριακής συνεργασίας Energy Efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy

με ακρωνύμιο ENPOL-EE που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόρους των συμμετεχουσών χωρών διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τους πολίτες, το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 10.00πμ έως τις 13.00μμ στην πλατεία ΕΠΟΝ στον πεζόδρομο Γιαννιτσών.

Στο επίκεντρο η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η άμεση συνεισφορά της στο περιβάλλον. Ο όρος «ενεργειακή αποδοτικότητα» αφορά στην ενεργειακή συμπεριφορά κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Έχει καθιερωθεί να σχετίζεται περισσότερο με το κτιστό περιβάλλον (κτίρια και υπαίθριοι χώροι) καθώς και τον εξοπλισμό όλων των τύπων που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος (π.χ. αυτοκίνητο, μηχανολογικός εξοπλισμός κατοικίας κοκ). Στόχος η ενημέρωση για την αλλαγή της ενεργειακής μας συμπεριφοράς ώστε να υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας που αποτελεί και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Πώς εξοικονομούμε ενέργεια στην καθημερινή μας ζωή, με απλές αλλαγές και συνήθειες. Αλλάζουμε συμπεριφορά, εξοικονομούμε ενέργεια στο σπίτι και στο χώρο δουλειάς μας και προστατεύουμε την κατανάλωση ενέργειας και τον πλανήτη. Στην ενημερωτική εκδήλωση θα διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό για την ενεργειακή αποδοτικότητα με έμφαση στους ιδιωτικούς χώρους και το πόσο μια απλή ενεργειακή παρέμβαση, αλλάζει το περιβάλλον που ζούμε.

