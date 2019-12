Επιμελητήριο Πέλλας: Δράση ‘Επιχειρηματική Φωλιά’

Στο πλαίσιο του έργου EMPLOYOUTH, και συγκεκριμένα της δράσης «Επιχειρηματική Φωλιά», πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Έδεσσας

στο Δημαρχείο, το DEMODAY (τελετή λήξης) του τρίμηνου προγράμματος «Επιχειρηματική Φωλιά» που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Πέλλας σε συνεργασία με την Ανάδοχο εταιρεία Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας & Ανθρώπινων Πόρων (ΙΑΤΑΠ) στο πλαίσιο του έργου CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CBAREA-EMPLOYOUTH το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα INTERREGIPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Οι 15 νέοι και νέες του Ν. Πέλλας, ηλικίας 18 έως 35 ετών, φοιτητές & πτυχιούχοι που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα αυτό, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρόοδο της επιχειρηματικής τους ιδέας, και να αξιολογηθούν περαιτέρω προκειμένου τέσσερις από αυτούς να συνεχίσουν σε πρόγραμμα προθερμοκοίτησης (β’ φάση έργου), το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη.



Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πέλλας, Ιορδάνη Τσώτσο ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στην Τελετή Λήξης της Δράσης ‘Επιχειρηματική Φωλιά’ που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου EMPLOYOUTH. Εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς όλους τους ωφελούμενους για την προσπάθεια που κάνουνε, η οποία προσπάθεια στηρίζει την παραμονή των νέων στον τόπο τους, τονίζοντας στη συνέχεια ότι η Ελλάδα στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας αλλά και της επιχειρηματικότητας έχει δώσει λαμπρά δείγματα. Το Επιμελητήριο Πέλλας τους τρεις αυτούς μήνες που υλοποιείται η Δράση έχει στηρίξει και θα συνεχίσει να στηρίζει όλους τους ωφελούμενους μέσα από τα διάφορα προγράμματα αλλά και από τις προσπάθειες που θα κάνουν οι ίδιοι, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα πρέπει να νιώθουν το Επιμελητήριο σαν το σπίτι τους και η όποια πρόοδος δική τους θα είναι πρόοδος του Νομού Πέλλας αλλά και της χώρας.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Δήμαρχος Έδεσσας Δημήτρης Γιάννου τόνισε ότι ο Δήμος στηρίζει την επιχειρηματικότητα και ειδικότερα την νεανική επιχειρηματικότητα και εξέφρασε την ελπίδα να μην χρειαστεί κανένας να φύγει από την χώρα, αλλά να πλαισιώσει επιχειρήσεις με τις ιδέες τους γιατί η Ελλάδα χρειάζεται επιστήμονες, χρειάζεται μυαλά, χρειάζεται μέλλον και ο Δήμος είναι παρών για να στηρίξει τις προσπάθειες των νέων.

Κάθε επιχειρηματική ιδέα αξιολογήθηκε από επιτροπή που απαρτίστηκε από τους κκ Ιωάννη Σουπιάδη, Λογιστής – Πρόεδρος Συλλόγου Φοροτεχνικών Νομού Πέλλας, Γεώργιο Γκλαβάκη Φυτώρια-Φωτοβολταικά-Γενικός Γραμματέας Εμπορικού Συλλόγου Αριδαίας, Ιωάννη Σλάμκα Οικοδομικά Υλικά-Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας, Γεώργιο Βλαδίκα (Επιμελητήριο Πέλλας), Δρ. Ελπίδα Σαμαρά, Μετά-διδάκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης αλλά και από τους ίδιους τους ωφελούμενους.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

