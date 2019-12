Ευφροσύνη Ξανθοπούλου από τα Γιαννιτσά: Στην Αμερική με τιμητική διάκριση – Άνευ αποδοχών για τη ΝΔ που τιμά την «αριστεία»!

Η Ευφροσύνη Ξανθοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γιαννιτσά. Στα 18 της χρόνια, έφυγε για σπουδές (κάτοχος μεταπτυχιακού στις Επιστήμες της Αγωγής από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

και έπειτα λόγω δουλειάς πέρασε από διάφορα σχολεία της Ελλάδας. Φέτος, ως υποδιευθύντρια στο Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου, στη Κω, είχε την τιμή να διακριθεί σε αυτό που κάνει! Είμαι μια από τις δυο εκπαιδευτικούς που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στα Πρόγραμμα Διακεκριμένων Βραβείων Διδασκαλίας του ιδρύματος Fulbright στην Αμερική.

Η συγχαρητήρια επιστολή της διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Ζηπαρίου Κω, στην εκπαιδευτικό, Ευφροσύνη Ξανθοπούλου

Η διευθύντρια, Ρέβελα Φραντζέσκα, και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δ.Σ. Ζηπαρίου συγχαίρουν τη συνάδελφο εκπαιδευτικό και υποδιευθύντρια του σχολείου Ευφροσύνη Ξανθοπούλου, για την επιλογή (κατόπιν της κατάθεσης βιογραφικού σημειώματος, ερευνητικών προτάσεων και συνέντευξης στα αγγλικά) και τη συμμετοχή της στο περίφημο «Πρόγραμμα Διακεκριμένων Βραβείων Διδασκαλίας» του ιδρύματος Fulbright (Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program – DAI) μαζί με 47 εκπαιδευτικούς από όλον τον κόσμο. Θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας μαζί με άλλη μία συνάδελφο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Ειρήνη Πουγούνια, που ζει και εργάζεται στην Κάλυμνο.

Το πρόγραμμα αυτό επαγγελματικής ανάπτυξης θα προσφέρει στους 48 εκπαιδευτικούς μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουν την εμπειρογνωσία τους στο αντικείμενό τους, να βελτιώσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες, να εμβαθύνουν τη γνώση τους σχετικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να εκπονήσουν ένα ατομικό ή ομαδικό πρότζεκτ. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παρακολούθηση μαθημάτων, την εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας, επιμορφωτικά σεμινάρια τεχνολογίας, καθώς και ευκαιρίες παρατήρησης, συνδιδασκαλίας και ανταλλαγής εμπειρογνωσίας σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το «Πρόγραμμα Διακεκριμένων Βραβείων Διδασκαλίας» χρηματοδοτείται από τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. (U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs).

Η κυρία Ξανθοπούλου έχει τοποθετηθεί και θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα στο Arizona State University (ASU), θα πραγματοποιήσει διδασκαλίες σε δημοτικά σχολεία του Φοίνιξ και θα εκπονήσει ατομικό ερευνητικού έργου – project σχετικό με την εκπαιδευτική ρομποτική και τη μεθοδολογία STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Οι συμμετέχοντες θα συνάψουν συμφωνίες συνεργασίας του σχολείου Ζηπαρίου, με σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών και με το Πανεπιστήμιο της Arizona, θα διαφημίσουν το νησί μας στις Η.Π.Α. και θα αποκομίσουν εμπειρίες και γνώσεις, που θα κοινωνήσουν σε συναδέλφους και μαθητές. Έτσι το σχολείο μας θα έρθει σε επαφή με σύγχρονες διδακτικές μεθόδους , ανοίγοντας παράθυρο στην καινοτομία.

Είμαστε υπερήφανοι, διότι μέσα στον ελάχιστο αριθμό των επιλεγέντων εκπαιδευτικών, ο ένας από τους δύο που εκπροσωπούν τη χώρα μας, ανήκει στον σύλλογό μας και προσφέρει τις υπηρεσίες της εδώ και 9 χρόνια στο σχολείο και τους μαθητές μας. Ανάμεσα στα άλλα ενδιαφέροντα της, είναι η δημιουργία και η συντήρηση της νέας ιστοσελίδας του σχολείου καθώς και η οργάνωση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, το πρώτο που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας. Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και «εις ανώτερα». Μακάρι η πολιτεία να στηρίξει ουσιαστικά την «αριστεία», καθώς οι 2 εκπαιδευτικοί της Ελλάδας θα είναι οι μοναδικοί από τους 48 που τους εγκρίθηκε άδεια άνευ αποδοχών, παρόλο που η απουσία τους θα είναι για επιστημονικούς και επιμορφωτικούς λόγους και η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία στην οποία υπηρετούν. Η απάντηση της Κεραμέως για την άδεια άνευ αποδοχών

Αν και υπάρχει το θετικό στοιχείο της προώθησης από το Υπουργείο Παιδείας και την Κεραμέως της καμπάνιας εξωστρέφειας και συνεργασιών της Ελλάδας με τις Η.Π.Α.για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, καθώς τον Οκτώβριο η Υπουργός, κατά την επίσκεψη της στη Νέα Υόρκη, συζήτησε για το πρόγραμμα υποτροφιών Fulbright, στο οποίο θα «ενταχθούν» η φιλόλογος στο Νικηφόρειο 1ο ΓΕ.Λ. Καλύμνου Ειρήνη Πουγούνια και η Ευφροσύνη Ξανθοπούλου, (κατόπιν της κατάθεσης βιογραφικού σημειώματος, ερευνητικών προτάσεων και συνέντευξης στα αγγλικά) το αρνητικό έγκειται στο γεγονός της άδειας άνευ αποδοχών! Δηλαδή, ενώ οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα συνάψουν συμφωνίες συνεργασίας των σχολείων τους με σχολεία και πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, θα προβάλλουν την Ελλάδα στις Η.Π.Α. και θα γυρίσουν πλουσιότερες σε εμπειρίες και γνώση, που θα μεταλαμπαδεύσουν σε συναδέλφους και μαθητές και μάλιστα σχολείων που βρίσκονται στην παραμεθόριο, δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ για τη διαδικασία αυτή. Ούτε καν τον μισθό τους! Για τις εκπαιδευτικούς εγκρίθηκε άδεια άνευ αποδοχών για το διάστημα παραμονής τους στις Η.Π.Α. το τετράμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2020, η Ειρήνη Πουγούνια απευθύνθηκε γραπτώς τόσο προς την Υπουργό όσο και την Υφυπουργό, κ. Ζαχαράκη, ώστε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για μια τόσο ξεχωριστή περίπτωση, χωρίς να λάβει ποτέ κάποια απάντηση.

Στην κ. Ευφροσύνη Ξανθοπούλου δόθηκε η απάντηση (Διεύθυνση Υπηρ. Κατάστασης & Εξέλιξης Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. του υπουργείου Παιδείας) ότι ο νόμος δεν προβλέπει την άδεια μετ’ αποδοχών δεδομένου ότι κατά το διάστημα της απουσίας, το κράτος θα κληθεί να προσλάβει δύο αναπληρωτές καθηγητές. Με αυτή τη λογική, γιατί καταβάλλεται, πέραν του επιμισθίου, ο μισθός στους καθηγητές που αποσπώνται στο εξωτερικό; Άραγε στη θέση τους δεν προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί; Ή μήπως το Υπουργείο θεωρεί ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα μεταβούν στις ΗΠΑ για λόγους ψυχαγωγίας; Σημειωτέον ότι οι εκπαιδευτικοί θα απασχολούνται 8 ώρες ημερησίως στα ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέραν της εκπόνησης ερευνητικού προγράμματος. Συν τοις άλλοις, συνιστά απαράβατο όρο του συμβολαίου με το ίδρυμα Fulbright η παραμονή στην Ελλάδα για 2 έτη, άμα τη επιστροφή από τις ΗΠΑ, ώστε να εφαρμοστούν στα σχολεία όσα αποκόμισαν από το συγκεκριμένο τετράμηνο.

Οι 46 εκπαιδευτικοί από τον υπόλοιπο κόσμο θα λαμβάνουν κανονικά τον μισθό τους για να καλύπτουν τα έξοδα του νοικοκυριού που αφήνουν στη χώρα τους. Αντίθετα, το ελληνικό υπουργείο Παιδείας λειτουργεί τιμωρητικά προς 2 εκπαιδευτικούς που τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια προσφέρουν σε σχολεία της παραμεθορίου. Η κ. Ξανθοπούλου, μάλιστα, με καταγωγή από τα Γιαννιτσά θα αναγκαστεί να αφήσει το οίκημα που ενοικιάζει, καθώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στα τρέχοντα έξοδά και με τον κίνδυνο να μείνει κυριολεκτικά χωρίς εστία με την επιστροφή της στην Κω δεδομένου ότι θα έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος τον Μάιο.

Εύλογα αναρωτιόμαστε: Πώς το Υπουργείο Παιδείας προωθεί και ενθαρρύνει την επιμόρφωση, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του; Πώς αντιλαμβάνεται η κ. Υπουργός την εξωστρέφεια και τη συνεργασία της Ελλάδας με μορφωτικά ιδρύματα του εξωτερικού; Πολύς λόγος για την «αριστεία», εν μέσω… πενίας!

Πληροφορίες από thepressproject.gr

Μοιραστείτε με τους φίλους σας