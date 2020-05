Θ. Τζάκρη: Επιστολή προς Τζιτζικώστα για την έναρξη των εργασιών κατασκευής της ΕΟ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας

Θεοδώρα Τζάκρη: Ανοιχτή επιστολή στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα για την έναρξη των εργασιών κατασκευής

της νέας χάραξης της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας

Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη απέστειλε ανοιχτή επιστολή στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα με θέμα την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή της νέας χάραξης Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Η επιστολή παρατίθεται αυτούσια:

Προς: Τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα

Θεσσαλονίκη

Θέμα: “Ολοκλήρωση διαδικασιών και έναρξη υλοποίησης της κατασκευής της νέας χάραξης της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας”

Γιαννιτσά, 5-5-2020

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,

Μετά τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα με την άρση των περιορισμών στην εμπορική δραστηριότητα και τη δημόσια μετακίνηση, οι πολίτες του Νομού Πέλλας έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους.

Όπως γνωρίζετε, το έργο της κατασκευής της νέας χάραξης της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, που άρχισε να μελετάται από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, είναι ώριμο μελετητικά και έτοιμο προς κατασκευή στο μεγαλύτερο τμήμα του ήδη από το 2014, παρά τις ανησυχητικές και άστοχες δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ περί της υποτιθέμενης μελετητικής ανωριμότητας του έργου και τις συνεπακόλουθες αντιφατικές δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, τις οποίες υποθέτω ότι δεν συμμερίζεσθε.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα τμήματα της Παράκαμψης Γιαννιτσών, μήκους 8.096 μέτρων και πλάτους 21 μέτρων γιατί είναι δρόμος περιμετρικός (in & out) και της Παράκαμψης Χαλκηδόνας, μήκους 5.287 μέτρων και πλάτους 21 μέτρων γιατί είναι δρόμος περιμετρικός (in & out) επίσης, διαθέτουν οριστικές μελέτες από το 2011 και μελέτες ενδιάμεσων τεχνικών έργων που παραδόθηκαν το 2014. Έχουν περιβαλλοντικούς όρους που τροποποιήθηκαν το 2010 με την ΚΥΑ 131255 που λήγουν στις 31-12-2020. Επομένως τα δύο έργα είναι μελετητικά ώριμα και περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα.

Έχουν συνολικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την οριστική μελέτη, 220 εκατ. ευρώ (120 εκ ευρώ +20 εκ για τις απαλλοτριώσεις +24% ΦΠΑ +1,9% απρόβλεπτα + κτηματολόγιο).

Το Τμήμα Έδεσσα-Μαυροβούνι, μήκους 9,4 χιλιομέτρων και πλάτους 21 μέτρων, διαθέτει οριστική μελέτη και περιβαλλοντικούς όρους. Υπολείπεται η μελέτη των ενδιάμεσων τεχνικών έργων (γέφυρες, διαβάσεις, καθώς και έργα αντιστήριξης γιατί σε ένα σημείο του δρόμου προς Έδεσσα υπάρχουν κατολισθήσεις). Έχει προϋπολογισμό 60 εκ ευρώ περίπου.

Για το Τμήμα Ψηλή Βρύση – Άγρας (μήκους 4,5 χιλιομέτρων) υπάρχει ήδη πλήρης οριστική μελέτη από το 2006, η οποία έχει ήδη παραληφθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία χρειάζεται επικαιροποίηση τεχνικών και ανανέωση περιβαλλοντικών όρων.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 εξασφαλίστηκε πίστωση ύψους 10.000.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την καταβολή των αποζημιώσεων των απαλλοτριούμενων εκτάσεων των παρόδιων ιδιοκτητών του έργου των Παρακάμψεων Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας. Στη συνέχεια η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκκίνησε τη διαδικασία κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του έργου, η οποία κηρύχθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 11ης-6-2018 και η απόφαση της κήρυξης της απαλλοτρίωσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 190/τ.ΑΑΠ/2018 την 17η-9-2018.

Και ενώ η διαδικασία κήρυξης της απαλλοτρίωσης για τα δύο τμήματα ολοκληρώθηκε στις 17-9-2018, παρά τις διαβεβαιώσεις σας και κατά την ετήσια εκδήλωση του Επιμελητηρίου Πέλλας που πραγματοποιήθηκε την 1η-2-2020 ότι αυτό πρόκειται να συμβεί άμεσα, σήμερα 3 μήνες μετά δεν έχει κατατεθεί ακόμη από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, εξαιτίας καθυστερήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καν η αίτηση προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδος στο αρμόδιο δικαστήριο, βάσει της οποίας θα γίνει η καταβολή της αποζημίωσης στους παρόδιους ιδιοκτήτες, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη εργασιών του έργου, με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να καθυστερεί.

Κύριε Περιφερειάρχη,

Από το 1960 έως σήμερα σε όλο το μήκος της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας έχουν χάσει την ζωή τους 400 άνθρωποι και περισσότεροι από 1.000 έχουν τραυματιστεί σε συνολικά 2.000 ατυχήματα που έχουν συμβεί.

Εκτός από τον βαρύτατο φόρο αίματος, έχουν πληρωθεί ήδη 360 εκ ευρώ για ασφάλειες και το πιο σημαντικό από όλα είναι τα διαφυγόντα κέρδη για την κάθε μια από τις ζωές που χάθηκαν. Αν η κάθε μια από τις ζωές που χάθηκε είχε 30 χρόνια κατά μέσο όρο προσδόκιμο ζωής x 30.000 ευρώ το χρόνο που θα είχε εισόδημα ο καθείς εξ αυτών κατά μέσο όρο x 400 μιλάμε για άλλα 360 εκ ευρώ. Άρα έχουν χαθεί συνολικά 700 εκ ευρώ από το ΑΕΠ της Πέλλας και της χώρας.

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η Πέλλα είναι 4η από το τέλος στους 52 συνολικά νομούς της χώρας με βάση το ΑΕΠ της, που σημαίνει ότι είναι ένας από τους φτωχότερους νομούς.

Κύριε Τζιτζικώστα

Το έργο της κατασκευής των εναπομεινάντων τμημάτων της νέας χάραξης της ΕΟ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας είναι ζωτικής σημασίας για την Πέλλα και την ευρύτερη περιοχή, καθώς θα τα συνδέσει λειτουργικά με τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα, αυτό της Παράκαμψης της Πελλαίας χώρας έως την Παραλίμνη και το Τμήμα Μελίσσι-Μαυροβούνι και θα προσδώσει λειτουργική συνέχεια στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας που αποτελεί τη μοναδική οδική αρτηρία σύνδεσης της Π.Ε. Πέλλας με τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς, όπως γνωρίζετε, η Πέλλα παραμένει η μοναδική Π.Ε. που δεν διαθέτει σύνδεση με την Εγνατία, έξοδο προς Βορρά και σιδηροδρομικό δίκτυο που να συνδέει που να διατρέχει όλη την έκταση αυτής.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και επειδή η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως επισπεύδουσα αρχή έχει την αρμοδιότητα λήψης όλων των πρωτοβουλιών για την έναρξη κατασκευής του έργου θα πρέπει να γίνουν άμεσα οι ακόλουθες ενέργειες προκειμένου να αρχίσει η κατασκευή των εναπομεινάντων τμημάτων της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Έδεσσας, ώστε αυτή να ολοκληρωθεί:

1) Επειδή οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων των Παρακάμψεων Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας λήγουν την 31η-12-2020 και για να μη βρεθούμε προ τετελεσμένων γεγονότων που θα σημάνουν νέες καθυστερήσεις, να ξεκινήσει άμεσα με πρωτοβουλία της ΠΚΜ η διαδικασία για την τροποποίηση της ΚΥΑ 131255 του 2010, η οποία ισχύει μέχρι 31-12-2020 ώστε να ανανεωθούν οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

2) Να προωθηθεί επιτέλους από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η διαδικασία της απαλλοτρίωσης για τις Παρακάμψεις Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας. Τα χρήματα για την απαλλοτρίωση έχουν δοθεί από το 2016, απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί από το 2018 και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ακόμη δεν έχει προχωρήσει τη διαδικασία για την κατάθεση της αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας στο αρμόδιο δικαστήριο.

3) Να συμβασιοποιηθεί άμεσα η μελέτη για τα ενδιάμεσα τεχνικά έργα στο Τμήμα Έδεσσα – Μαυροβούνι (λείπουν γέφυρες, διαβάσεις, έργα αντιστήριξης για τις κατολισθήσεις).

4) Να προωθηθεί από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας η διαδικασία της απαλλοτρίωσης για το Τμήμα Μαυροβούνι-νότια Παράκαμψη Έδεσσας και για το τμήμα Ψηλή Βρύση-Άγρας.

5) Να δρομολογηθεί η επικαιροποίηση των τεχνικών της οριστικής μελέτης στο τμήμα Ψηλή Βρύση – Άγρας, μήκους 4,5 χιλιομέτρων, καθώς και η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων.

6) Το Υπουργείο Μεταφορών (Υπουργός και Γενικός Γραμματέας) να προσλάβει έναν ή δύο τεχνικούς συμβούλους στην Διεύθυνση Μελετών και Οδοποιίας εκ των οποίων:

α) ο πρώτος θα κάνει το κτηματολόγιο της απαλλοτρίωσης για τα έργα των Παρακάμψεων Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας και θα προετοιμάσει τα Τεύχη Δημοπράτησης βάσει των οποίων θα γίνει ο διαγωνισμός και

β) ο δεύτερος θα κάνει επικαιροποίηση της μελέτης για τα τεχνικά και τα υδραυλικά και θα ετοιμάσει δύο φακέλους για χρηματοδότηση. Έναν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΣ 2020-2030) και έναν για το ΕΣΠΑ.

Για την χρηματοδότηση του έργου υπάρχουν δύο δυνατότητες:

1) Χαρακτηρισμός του δρόμου ως εθνικής σημασίας λόγω των κοινωνικών και οικονομικών στοιχείων (οδική ασφάλεια – φτώχεια), αφού ουσιαστικά ο δρόμος Θεσσαλονίκης – Έδεσσας είναι κάθετος στην Εθνική Οδό Αθηνών – Ευζώνων και κατάθεση φακέλου στην ΕΕ στο ΣΕΣ 2020-2030.

2) Δημοπράτηση του δρόμου από τα αδιάθετα που θα προκύψουν από την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2013-2020 της Κεντρικής Μακεδονίας. Και όποιο βγει πρώτο.

Με τι προϋπολογισμό; Τα δύο τμήματα (Παράκαμψη Γιαννιτσών και Παράκαμψη Χαλκηδόνας) έχουν συνολικό προϋπολογισμό 220 εκ ευρώ. Αν αφαιρεθούν τα 20 εκ των απαλλοτριώσεων (έχουν δοθεί 10 εκ από το ΠΔΕ, μπορούν να δοθούν άλλα 10 εκ) πάμε στα 200 εκ, αφαιρεθούν και τα 48 εκ που αντιστοιχούν στο 24% του ΦΠΑ πάμε στα 162 εκ, αφαιρεθεί και το 1,9% για τα απρόβλεπτα που αντιστοιχούν σε άλλα 3,8 εκ και άλλο ένα 30% αν το έργο κατασκευαστεί σε δύο στάδια (τα 11 μέτρα πλάτος των τμημάτων σε πρώτο στάδιο και τα άλλα 11 μέτρα σε δεύτερο στάδιο) πάμε στα 105 εκ, μείον 40% εκπτώσεις που αναμένεται να δώσει ο εργολάβος πάμε σε 60 εκ κόστος κατασκευής και για τα δύο έργα των δύο Παρακάμψεων Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας. Αντίστοιχα για το τμήμα Έδεσσα- Μαυροβούνι από τα 60 εκ πάμε στα 20 εκ κόστος κατασκευής. Άρα με 80 εκατ. μπορούν να κατασκευαστούν και τα δύο έργα άμεσα έως ότου επικαιροποιηθεί η μελέτη και ανανεωθούν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα Ψηλή Βρύση-Άγρας.

Κύριε Περιφερειάρχη

Η περίοδος ανοχής τελειώνει και βρίσκεστε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Είτε θα ασκήσετε τα καθήκοντά σας υπέρ του δημοσίου συμφέροντος των πολιτών της Πέλλας είτε η κοινωνία θα εξάγει το συμπέρασμα ότι επιδεικνύετε έλλειψη ενδιαφέροντος, κάτι που κατ’ εμέ δεν σας χαρακτηρίζει. Η επιλογή είναι δική σας και να είστε βέβαιος ότι ο λαός της Πέλλας θα κρίνει αυστηρά, αλλά δίκαια. Για το καλό του τόπου εύχομαι να πράξετε το σωστό και η επιστολή μου αυτή, η οποία είναι δημόσια, αποτυπώνει την ειλικρίνεια των προθέσεών μου ως κοινοβουλευτικής εκπροσώπου του Νομού Πέλλας.

Με εκτίμηση

Θεοδώρα Τζάκρη Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Πέλλας

