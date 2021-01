Ικανοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου για το άνοιγμα της αγοράς

Θετική είναι η αντίδραση του επιχειρηματικού κόσμου για τις ανακοινώσεις του υπουργού Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη

σχετικά με το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Οι εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν την αυστηρή τήρηση των μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας, αλλά και τη στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, την ικανοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου εξέφρασε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, για την επαναλειτουργία των καταστημάτων από την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο κ. Μίχαλος δήλωσε συγκεκριμένα: «Η ανακοίνωση του υπουργού Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη για την επαναλειτουργία του μεγαλύτερου μέρους του λιανεμπορίου, αναπτερώνει τις ελπίδες που μας είχαν απομείνει για τη σωτηρία της αγοράς και των επιχειρήσεων, μεγάλος αριθμός των οποίων βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή οικονομική κατάσταση, λόγω του λοκντάουν που είχε επιβληθεί. Ο επιχειρηματικός κόσμος είναι έτοιμος να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, σεβόμενος πλήρως τα μέτρα προστασίας που έχουν ανακοινωθεί, προκειμένου να μην υπάρξει νέα έξαρση της πανδημίας και να παραμείνουν στο εξής ανοιχτά τα καταστήματα.

»Ελπίζουμε σύντομα να υπάρξει και επαναλειτουργία της εστίασης που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο της ελληνικής οικονομίας και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των καταστημάτων του κλάδου.

Παράλληλα βέβαια, θα πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που έχουν πληγεί και να διευρυνθούν τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα εθνικά μέτρα, που θα αποτρέψουν «λουκέτα» και θα διατηρήσουν την κοινωνική συνοχή».

Σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΒΕΕ, τονίζει πως μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπου οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρές, πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, κλήθηκαν για μια ακόμη φορά να αναστείλουν την λειτουργία τους ή και να λειτουργήσουν εντός ενός ρυθμιστικού πλαισίου που επέφερε δραματική μείωση τζίρου, οι ανακοινώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, κ. Α. Γεωργιάδη, για άνοιγμα μεγάλου μέρους της αγοράς, χωρίς τους ασφυκτικούς περιορισμούς και τις ανισότητες που δημιουργεί η μέθοδος του click away, μόνο θετικά μπορεί να αξιολογηθούν.

«Είναι πολύ νωρίς για να εκτιμήσουμε το αντίκτυπο που θα έχει αυτό το μέτρο, για την επιβίωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί δυσανάλογα από τις συνέπειες της πανδημίας. Ωστόσο, και μόνο που οι επιχειρηματίες θα μπορέσουν να υποδεχθούν και να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους εντός των καταστημάτων τους, αποτελεί, τουλάχιστον μια ψυχολογική ανάταση. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να τηρήσουν με αυστηρότητα τα μέτρα προστασίας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, καταρχήν για τη προστασία των καταναλωτών, των εργαζομένων και τη δική τους, αλλά και για την διατήρηση αυτού του μέτρου.

Υπενθυμίζουμε, πως υπάρχουν επιχειρήσεις που ακόμα δεν μπορούν να λειτουργήσουν, με εργαζόμενους και επιχειρηματίες να αγωνιούν για το μέλλον τους. Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη, οι εμβολιασμοί να προχωρήσουν γρήγορα, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα του συνόλου της αγοράς. Είναι επίσης ανάγκη, να ληφθούν ικανοποιητικά μέτρα στήριξης των κλάδων και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΓΣΕΒΕΕ.

Με ποιους όρους ανοίγει το λιανεμπόριο

Τους όρους υπό τους οποίους θα λειτουργήσει το λιανεμπόριο και τον τρόπο που θα μπορούν οι πολίτες να κάνουν τις αγορές τους ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης.

Έτσι, από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου ξεκινά η λειτουργία λιανεμπορίου, ενώ ανοίγουν κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και ΚΤΕΟ.

Οι επιχειρηματίες θα μπορούν να δέχονται τους καταναλωτές εντός του καταστήματός τους, με ραντεβού. Στις «κόκκινες περιοχές», δηλαδή εκείνες στις οποίες βρίσκονται σε ισχύ αυστηρά lockdown το λιανεμπόριο θα λειτουργήσει μόνο με την μέθοδο του click away.

Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργούν από τις 07:00 έως τις 20:00, προκειμένου οι καταναλωτές να έχουν μία ώρα στη διάθεσή τους (έως τις 21:00) να επιστρέψουν στα σπίτια τους, δεδομένου ότι η απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας παραμένει σε ισχύ.

Στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές, το λιανεμπόριο θα λειτουργεί με τη μέθοδο του click away, με τη διαδικασία παράδοσης εκτός, όπως λειτουργούσε πριν από την καθολική απαγόρευση.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να στέλνουν τον κωδικό 2 με SMS στο 13033 προκειμένου να μεταβούν για τις αγορές τους. Θα πρέπει, δε, να κρατούν αποθηκευμένο το μήνυμα για λόγους ελέγχου, καθώς θα έχουν στη διάθεσή τους μόλις δύο (2) ώρες για να πραγματοποιούν τα ψώνια τους και να επιστρέφουν στις οικίες τους.

Οι καταναλωτές δεν επιτρέπεται να αλλάζουν περιφερειακή ενότητα (νομό) για τις αγορές τους, όπως ισχύει για το σύνολο των μετακινήσεων εν μέσω του lockdown που βρίσκεται σε ισχύ από τις αρχές Νοεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων, θα πρέπει να τηρούνται τα αυστηρά μέτρα αποστάσεων και η χρήση μάσκας. Ειδικότερα, θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στο κατάστημα έως 4 πελάτες σε 100 τμ, ενώ για μεγαλύτερα καταστήματα προβλέπεται ένα ακόμη άτομο/ 25 τμ. Στο ταμείο επίσης θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις.

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets), ορίζεται στον έναν πελάτη ανά 25 τ.μ. επιφανείας κυρίως χώρου.

Θα πρέπει να τηρείται απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών κατά την αναμονή στα ταμεία.

Επίσης αυξάνονται τα πρόστιμα κατά 50% για τις επιχειρήσεις. Παραμένει για δέκα ημέρες στα 300 ευρώ το πρόστιμο για τους παραβάτες των περιοριστικών μέτρων ενάντια στη διασπορά του κορωνοϊού. Έπειτα από 10 ημέρες θα υπάρχει μια εικόνα για την πορεία της πανδημίας μετά το άνοιγμα του λιανεμπορίου.

Οι προϋποθέσεις για τους κλάδους των υπηρεσιών

Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, διαιτολογικές υπηρεσίες:

Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα.

Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους, να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ.

Προαιρετική λειτουργία την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου.

Ισχύουν επίσης οι περιορισμοί τέσσερα άτομα για καταστήματα έως 100 τ.μ. συν ένα άτομο για κάθε 25 τ.μ. επιπλέον. Για τις υπηρεσίες πλην των κομμωτηρίων, κουρείων και διαιτολογίας, απαιτείται η ανάπτυξη διαχωριστικού πετάσματος τύπου plexiglass.

Ο πληθυσμός των πελατών είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως επιπέδων ορόφων και δεν συμπεριλαμβάνει τους εργαζόμενους.

ΚΤΕΟ: Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνον κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους , να διατηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα. Η χρήση μάσκας προστασίας στο προσωπικό εργασίας είναι υποχρεωτική, όπως και η χρήση αντισηπτικού και γαντιών μιας χρήσης.

Οι κλάδοι του λιανεμπορίου και υπηρεσιών που επανεκκινούν από τη Δευτέρα

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών.

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού.

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές.

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών.

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών.

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών.

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης.

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής.

Υπηρεσίες Διαιτολογίας.

Υπηρεσίες Διαιτολογικών Μονάδων με εξαίρεση την άσκηση.

Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος.

Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων.

