Κορονοϊός: Οι 20 περιοχές όπου τα καταστήματα κλείνουν στις 12:00 τα μεσάνυχτα

Με τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα να παρουσιάζουν σταθερή αύξηση, η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την αναχαίτιση της πανδημίας σε αρκετές περιοχές.

Εντός των ορίων των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Πέλλας και Πιερίας και των Δήμων Μυκόνου, Πάρου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου και Κω τίθεται ανώτατο όριο 50 συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και τελετών, όπως γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, καθώς και των συνδεόμενων με τις τελετές αυτές δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων.

Αυτό ορίζει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για την αποφυγή μετάδοσης του covid-19, στην οποία προβλέπεται ακόμη ότι -στις ίδιες περιοχές- απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας.

Αυτά είναι τα πρόστιμα για τους παραβάτες των μέτρων

Σε περίπτωση παράβασης του ανώτατου ορίου συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις επιβάλλεται, στα φυσικά πρόσωπα, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις που διοργανώνουν τις εκδηλώσεις τα πρόστιμα ξεκινούν από τις 3.000 ευρώ, και φθάνουν στις 5.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αναστολή λειτουργίας για 15 ημέρες. Σε ότι αφορά τα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν εκδηλώσεις τα πρόστιμα είναι 3.000 ευρώ και 5.000 ευρώ.

Από το μέτρο εξαιρούνται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι εκδηλώσεις ζωντανού θεάματος και ακροάματος (όπως παραστάσεις θεάτρου, χορού και μουσικής) και οι υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών. Σε ό,τι αφορά στην απαγόρευση λειτουργίας αυτή καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, παροχής ποτών και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) καθώς και εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών) και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών).

Επιτρέπονται delivery και take away

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται εντός των ορίων των συγκεκριμένων περιφερειών, περιφερειακών ενοτήτων και δήμων, από τις ‪12 το βράδυ έως τις 7 το πρωί η διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), τηρουμένης της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των πελατών και εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση παράβασης τα πρόστιμα ξεκινούν από τις 10.000 ευρώ με αναστολή λειτουργίας για 3 ημέρες και φθάνουν στην αναστολή της λειτουργίας για 20 ημέρες.

Η απόφαση ισχύει από τις 25 Αυγούστου 2020 έως και τις 31 Αυγούστου 2020. Ειδικώς ως προς τις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Πέλλας και Πιερίας η παρούσα ισχύει από τις 22 Αυγούστου 2020 και ώρα 7:00 π.μ. έως και τις 31 Αυγούστου 2020.

