Κορονοϊός: Τι προβλέπεται στις «κόκκινες» περιοχές, όπως η Πέλλα από την Τρίτη

Την ώρα που ο κορονοϊός «καλπάζει», η κυβέρνηση αποφάσισε το κλείσιμο της εστίασης για τις περιοχές που βρίσκονται στο Επίπεδο Β’ (κόκκινο).



Τι προβλέπεται για τις υπόλοιπες περιοχές που βρίσκονται στο Επίπεδο Α’ (κίτρινο).

Στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας για το προσωπικό, καθώς και από το κοινό κατά την αναμονή.

6 άτομα ανά τραπέζι.

Πληρότητα 50% της δυναμικότητας, βάσει της άδειας.

Αποστάσεις ανάμεσα στα τραπεζο-καθίσματα, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Περιορισμός του ωραρίου λειτουργίας (θα παραμένουν δηλαδή κλειστά από τις 23:30 έως τις 05:00 το πρωί, με εξαίρεση το take away και το delivery, ενώ ισχύει καθολική απαγόρευση πώλησης αλκοόλ κατά τις ώρες αυτές), καθώς και απαγόρευση κάθε μορφής ζωντανής μουσικής.

Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), προβλέπεται:

Πλήρης αναστολή λειτουργίας, με εξαίρεση το take away και το delivery.

Τι αλλάζει από την Τρίτη

Σε όλη τη χώρα ανεξάρτητα του επίπεδου υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας κάθε περιοχής, από τα ξημερώματα της Τρίτης ισχύουν τα εξής:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού.

Περιορισμός κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα έως τις πέντε το πρωί.

Απαγόρευση επιβίβασης σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς χωρίς μάσκα.

Υποχρεωτική τηλε-εργασία τουλάχιστον κατά 50% σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Υποχρεωτική τηλε-εκπαίδευση στα ΑΕΙ.

Αναστολή επισκεπτηρίου σε όλες τις δομές πρόνοιας.

Ανοιχτό όλο το λιανεμπόριο και χονδρεμπόριο, καθώς και η βιομηχανία. Ανοιχτά τα σχολεία. Ανοιχτοί οι υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι. Ανοιχτά τα ξενοδοχεία και τα κομμωτήρια.

Λιανεμπόριο-Λαϊκές αγορές

Διασκέδαση-κομμωτήρια-κινηματογράφοι

Αυστηρή τήρηση των μέτρων

Δεδομένου ότι η κυβέρνηση ζητά την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων, ο Νίκος Χαρδαλιάς έδωσε το τετραψήφιο 1520 στο οποίο μπορούν οι πολίτες να απευθύνονται ώστε να δηλώνουν πού δεν τηρούνται τα μέτρα.

«Σκάβει τάφους, όποιος δεν τηρεί τα μέτρα» δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τονίζοντας ότι η εφαρμογή των μέτρων θα ελεγχθεί με απόλυτη αυστηρότητα.

Δεν θα γίνουν ανεκτές συμπεριφορές τύπου μετακίνησης πολιτών από περιοχές σε επικίνδυνη ζώνη για να διασκεδάσουν σε ένα νομό που δεν παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα, διότι και εκεί θα γίνονται αυστηροί έλεγχοι.

Χάρτης υγειονομικής προστασίας



Από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου 2020 και για ένα μήνα, τίθεται σε ισχύ ο νέος κυβερνητικός σχεδιασμός, βάσει του οποίου η επικράτεια χωρίζεται, πλέον, σε δύο ζώνες αντί για τέσσερις: Επιτήρησης και Αυξημένου Κινδύνου.

Στην Ζώνη Α’ Επιτήρησης (Κίτρινη) εντάσσονται οι περιοχές:

Αιτωλοακαρνανία, Άνδρος, Αργολίδα, Αρκαδία, Άρτα, Αχαΐα, Γρεβενά, Εύβοια, Ευρυτανία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Ηράκλειο, Θάσος, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Ικαρία, Κάλυμνος, Καρδίτσα, Κάρπαθος-Κάσος, Κέα-Κύθνος, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Κορινθία, Κως

Στην Ζώνη Β’ Αυξημένου Κινδύνου (Κόκκινο) εντάσσονται οι περιοχές:

Ανατολική Αττική, Βοιωτία, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δράμα, Δυτική Αττική, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Έβρος, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Θήρα, Ιωάννινα, Καβάλα, Καστοριά, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Κιλκίς, Κοζάνη, Λάρισα, Νάξος, Νότιος Τομέας Αθηνών, Ξάνθη, Πειραιάς, Πέλλα, Πιερία, Ροδόπη, Σέρρες, Τρίκαλα, Χαλκιδική.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας