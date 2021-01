Κορονοϊός: 716 νέα κρούσματα – Πέντε στην Πέλλα

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 716 νέα κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορωνοϊού (COVID-19), εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 154796, εκ των οποίων 52.1% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5904 (3.8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 48259 (62.8%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

268 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. 194 (72.4%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 86.2%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.1095 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας.

Τέλος, έχουμε 18 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5742 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3374 (58.8%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Πέντε και σήμερα τα κρούσματα που καταγράφηκαν στην Πέλλα για δεύτερη ημέρα.

Έκτακτη σύσκεψη της επιτροπής των ειδικών

Σε δραματικούς τόνους και ιδιαίτερα κρίσιμη για το προγραμματισμένο άνοιγμα της λειτουργίας των γυμνασίων και λυκείων της χώρας αναμένεται να είναι η έκτακτη σύσκεψη της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης.

Κατά τη σύσκεψη αναμένεται να τεθεί επί τάπητος το αν πράγματι η επιδημιολογική εικόνα της χώρας επιτρέπει το άνοιγμα της Δευτεροβάθμιας, εν μέσω αυξημένων κρουσμάτων και της διασποράς της μεταλλαγμένης νόσου.

Επίσης, αναμένεται να συζητηθεί και το ζήτημα της αγοράς, με τους ειδικούς να προτίθενται να κάνουν και κάποια βήματα πίσω, αν χρειαστεί, προκειμένου να συγκρατηθεί η επιδείνωση της κατάστασης.

Ο λοιμωξιολόγος και μέλος της επιτροπής, Νίκος Σύψας, μιλώντας χθες στον Σκάι, ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός αναφορικά με το άνοιγμα των λυκείων από την ερχόμενη Δευτέρα ενώ, αναφορικά με το άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για επιστροφή στο click away.

Ιδιαίτερα έκρουσε τον κώδωνα για την Αττική, λέγοντας ότι βρίσκεται σε οριακή κατάσταση να περάσει από το «πορτοκαλί» στο «κόκκινο» όσον αφορά στο ιικό της φορτίο, ωστόσο επιφυλάχτηκε να εξετάσει η επιτροπή και τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα πριν κάνει την τελική της εισήγηση.

«Η Αττική αυτή την στιγμή «φλερτάρει» στο να μπει στην κόκκινη κατάσταση που σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα», τόνισε ο καθηγητής λοιμωξιολογίας και μέλος της επιτροπής ειδικών του υπουργείου Υγείας.

«Έχω εξαιρετικές αμφιβολίες με τα νούμερα που βλέπω να ανοίξουν γυμνάσια – λύκεια τουλάχιστον Αττική αλλα αν η Αττική μπει στο κόκκινο δεν θα ανοίξουν όπως δεν έχουν ανοίξει σε καμία περιοχή της Ελλάδας» ανέφερε χαρακτηριστικα.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι αυτό ισχύει για όλες τις περιοχές που είναι κόκκινες ενώ σημείωσε ότι δίπλα στην Αττική, η Βοιωτία και η Εύβοια είναι ήδη κόκκινες πράγμα που σημαίνει ότι όλη αυτή η περιοχή μετατρέπεται σε ένα hotspot, μια καυτή περιοχής της επιδημίας.

Σημείωσε πως από την Παρασκευή που μας πέρασε έχουμε συνεχή αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική. «Χτες και σήμερα φτάσαμε να έχουμε πάνω από 400 κρούσματα και το πιο σημαντικό είναι ότι ο δείκτης αναπαραγωγής το λεγόμενο RT είναι στο 0,98 αλλά ο δείκτης αυτός αντιπροσωπεύει την εικόνα μερικές μέρες πριν επομένως ενδεχομένως τώρα να έχουμε πάει στο 1 το οποίο είναι το σημείο συναγερμού».

Πρόσθεσε πως το πλησιάζουμε πολύ επικίνδυνα «τα ενεργά κρούσματα στην Αττική είναι πολλά, όχι μόνο στον κεντρικό τομέα που είχαμε πρόβλημα μέχρι την Παρασκευή πλέον έχουμε πρόβλημα και στο βόρειο και ανατολικό και δυτικό τομέα. Επομένως η Αττική αυτή την στιγμή «φλερτάρει» στο να μπει στην κόκκινη κατάσταση που σημαίνει να ληφθούν άμεσα μέτρα».

Επεσήμανε ότι με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα είμαστε οριακά στο πορτοκαλί και ότι αύριο ενδεχομένως θα περάσουμε στο κόκκινο και όταν μπούμε στο κόκκινο αυτά τα μέτρα θα ενεργοποιηθούν αυτόματα σημειώνοντας σχετικά με την αγορά πως όταν μπαίνουμε στο κόκκινο αυτόματα μεταφερόμαστε στο click away.

Ο αυξημένος αριθμός κρουσμάτων στις «κόκκινες» περιοχές και ιδιαίτερα στην Αττική, προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς, οι οποίοι πρόκειται να επανεξετάσουν την κατάσταση. Επί τάπητος θα τεθούν στοχευμένα μέτρα στις εν λόγω περιοχές, χωρίς να προσδιορίζεται μέχρι στιγμής εάν θα αφορούν κα την αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας.

Σε κάθε περίπτωση οριστικοποίηση των αποφάσεων για τα σχολεία θα γίνει την Παρασκευή μετά την εισήγηση των λοιμωξιολόγων.

