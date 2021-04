“Κουδούνι” στα Λύκεια με δηλωμένα 408 θετικά κρούσματα από self tests

Μετά από μία πεντάμηνη διακοπή της δια ζώσης λειτουργίας των λυκείων, εκπαιδευτικοί και μαθητές επέστρεψαν στις φυσικές τους τάξεις σήμερα Δευτέρα

Απαραίτητη προϋπόθεση προσέλευσης στο λύκειο, εκτός από την υποχρεωτική χρήση μάσκας και τα υπόλοιπα γνωστά μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, η βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από τη διενέργεια του πρώτου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test). Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής 11 Απριλίου είχαν βρεθεί 408 θετικά κρούσματα από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Κανένας από αυτούς δεν θα παρευρεθεί σήμερα στις σχολικές αίθουσες γιατί πρέπει να γίνει η επανάληψη του τεστ, με δικαιολογημένες τις απουσίες. Πάντως τα self tests μέχρι στιγμής δείχνουν να αποδίδουν και με τη συχνή χρήση τους μπορούν να συμβάλουν στη μη διάδοση του κορωνοϊού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ανοιχτά σχολεία και η επανεκκίνηση του λιανεμπορίου θα δείξουν το επόμενο διάστημα εάν η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας θα επιτρέψει άμεσα ή όχι το άνοιγμα περισσότερων δραστηριοτήτων. Το γεγονός ότι ο εμβολιασμός προχωρεί κανονικά είναι ένα θετικό σημάδι για επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτό που απασχολεί έντονα τους ειδικούς είναι ο συνωστισμός σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, γι’ αυτό τον λόγο συνιστούν μεγάλη προσοχή και τήρηση των μέτρων. Εντός καταστημάτων, τα μέτρα είναι γνωστά και υποχρεωτικά τόσο για το προσωπικό όσο και το καταναλωτικό κοινό. Για να λειτουργήσουν εκ νέου και οι άλλες δραστηριότητες, χρειάζεται ατομική ευθύνη, ενώ όσον αφορά το Πάσχα (2 Μαΐου) οι ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Σύμφωνα με τους επιδημιολόγους, είναι νωρίς ακόμη να κάνουμε λόγο για άνοιγμα των περιφερειών την περίοδο του Πάσχα, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των κρουσμάτων εκείνες τις ημέρες.

Σχετικά με την εκπαιδευτική κοινότητα, κάθε μέλος της, εκπαιδευτικοί, μαθητές, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς επίσης και το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ και ΕΒΠ) των σχολείων Ειδικής Αγωγής είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται σε self test δύο φορές την εβδομάδα και να φέρουν μαζί τους στο λύκειο τη σχετική βεβαίωση (για τους εκπαιδευτικούς) ή κάρτα (για τους μαθητές) αρνητικού αποτελέσματος κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι είναι υποχρεωτικό το self test ακόμα και για όσους μαθητές και εκπαιδευτικούς έχουν εμβολιαστεί!

Μοιραστείτε με τους φίλους σας