Μαθητές από τη Γαλλία, φιλοξενήθηκαν από το 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών

Το 1o ΓΕΛ Γιαννιτσών συμμετέχει σε σχολική σύμπραξη ανταλλαγής με τίτλο “Knowledge and Protection of the Sea and Maritime Space”

στο πλαίσιο του προγράμματος «Στρατηγικές συμπράξεις για τη σχολική εκπαίδευση», υπό την αιγίδα του ERASMUS+. Η θεματική του προγράμματος αφορά την προστασία και τη βιώσιμη χρήση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Κατά το διάστημα 16-20 Ιανουαρίου 2023 φιλοξενήθηκαν στην πόλη μας, 30 μαθητές και καθηγητές από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, την “υδάτινη” πόλη της Έδεσσας και το μουσείο κοχυλιών “Ωκεανός” στο Πλαγιάρι Πέλλας. Η ανταλλαγή πλαισιώθηκε με περιηγήσεις στα Γιαννιτσά και τη Θεσσαλονίκη και με επισκέψεις σε αρχαιολογικά μνημεία και αξιοθέατα.

