Με τη σχολική κάρτα του Self Test, θα μπαίνουν σε καταστήματα οι ανήλικοι

Σύγχυση σε χιλιάδες γονείς, αλλά και επαγγελματίες, έχει προκαλέσει το θέμα της υποχρέωσης ύπαρξης αρνητικού self test στα παιδιά

για την είσοδο σε καταστήματα εστίασης και καταστήματα λιανεμπορίου.

Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, πολλοί επαγγελματίες δε δέχονται τη σχολική κάρτα των παιδιών, τα οποία κάνουν δύο self test την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Κάποιοι ζητούν από τους γονείς να κάνουν και δεύτερο ένα self test ή ακόμη και papid στο παιδί, ακόμα και την ίδια ημέρα που το έκανε για να βγάλει τη σχολική κάρτα, προκειμένου να μπει σε ένα κατάστημα.

«Θα γίνει πιο ξεκάθαρο το πλαίσιο και θα δοθεί λύση. Γράφει “σχολική κάρτα” επειδή χρησιμοποιούταν για τη δήλωση των τεστ για τα σχολεία. Ίσως αυτό δημιουργεί κάποια δυσκολία σε κάποιους επαγγελματίες», τόνισε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, υπογράμμισε πως θα δοθεί άμεσα λύση με ρύθμιση στο θέμα, ώστε να μη χρειάζεται να υποβάλλονται σε απανωτά self test τα παιδιά για να μπουν σε ένα κατάστημα, αλλά αυτό να γίνεται με τη σχολική κάρτα.

«Τα παιδιά κάνουν δύο self test την εβδομάδα για το σχολείο», είπε, εξηγώντας πως αυτό θα αρκεί για δραστηριότητες ή είσοδο σε καταστήματα εντός της εβδομάδας.

Ωστόσο, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να χρειάζεται να γίνει επιπλέον test στους ανήλικους για δραστηριότητες ή επίσκεψη στα μαγαζιά το Σαββατοκύριακο.

Υπενθυμίζεται ότι για να βγάλουν σχολική κάρτα στα παιδιά τους οι γονείς εισέρχονται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr και αφού κάνουν σύνδεση είτε με τους κωδικούς taxis είτε μέσω κάποιου τραπεζικού συστήματος, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία τους.

