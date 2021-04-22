Thursday, 22 April, 2021

ΟΕΒΕΣ: Πασχαλινό ωράριο καταστημάτων

logosp 22/04/2021 Τοπικά Νέα

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Πέλλας σας ενημερώνει

για το εορταστικό ωράριο της M. Εβδομάδος των καταστημάτων:

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2021
ΕΜΠΟΡΙΚΑ

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ-Μ.ΤΡΙΤΗ-Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ-Μ.ΠΕΜΠΤΗ 09:00-14:00 & 17:30-21:00
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00-18:00 ΣΥΝΕΧΩΣ
Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00-15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Α Ρ Γ Ι Α
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Α Ρ Γ Ι Α ΤΡΙΤΗ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ) Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ-Μ.ΤΡΙΤΗ-Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ-Μ.ΠΕΜΠΤΗ 08:00-14:00 & 17:30-21:00
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00-18:00 ΣΥΝΕΧΩΣ
Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00-15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Α Ρ Γ Ι Α
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Α Ρ Γ Ι Α ΤΡΙΤΗ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ) Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α

ΚΟΥΡΕΙΑ-ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ-Μ.ΤΡΙΤΗ-Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ-Μ.ΠΕΜΠΤΗ 08:30-14:00 & 16:30-21:00
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00-18:00 ΣΥΝΕΧΩΣ
Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ 08:30-16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Α Ρ Γ Ι Α
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Α Ρ Γ Ι Α ΤΡΙΤΗ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ) Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Το Δ.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΤΣΕΜΠΛΗΣ

 

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