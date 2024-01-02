Οι νέοι Αντιδήμαρχοι δήμου Πέλλας

Με απόφαση και υπογραφή του δημάρχου Στάθη Φουντουκίδη, ανακοινώθηκαν σήμερα οι θέσεις και τα ονόματα των αντιδημάρχων.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι που ορίζονται αντιδήμαρχοι της νέας δημοτικής αρχής, όπως αναφέρεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, είναι οι ακόλουθοι:
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΡΟΥ
ΜΕΡΕΜΗΤΣΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ, ΜΕ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.
ΔΕΝΤΣΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΑΜΑΣΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΑΓΓΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΔΟΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.