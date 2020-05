Ο Γεώργιος Παπαπροδρόμου, μιλά για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Συνεχίζουμε με ασφάλεια, μιλώντας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο!

Ο επόμενος εισηγητής της πρωτοβουλίας του Δήμου Έδεσσας «Δικτυωμένη Πόλη» είναι ο Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ., Γεώργιος Παπαπροδρόμου, ο οποίος τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020, στις 7 το απόγευμα θα αναπτύξει το θέμα «Η έννοια της κυβερνοασφάλειας στη μετά Covid-19 εποχή». O κ. Παπαπροδρόμου θα μιλήσει για τα μείζονα και πολύ ενδιαφέροντα θέματα της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, των fake news, της τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας, καθώς επίσης και στο τι πρέπει να προσέχουμε στα κοινωνικά δίκτυα και στο διαδίκτυο.

Μένουμε ασφαλείς στη ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Έδεσσας. Δευτέρα 1/6/2020, 6-7μμ. Οι εγγραφές γίνονται διαδικτυακά σε φόρμα συμμετοχής και η εισήγηση γίνεται μέσα από την πλατφόρμα webex meet, σε link που στέλνεται στους συμμετέχοντες.

Βιογραφικό Εισηγητή

Ο Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ. Γεώργιος Παπαπροδρόμου γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας το 1965. Κατετάγη στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας στις 16/2/1984. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1991). Εισήχθη, ως πτυχιούχος Νομικής Σχολής, στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (1991) από την οποία αποφοίτησε το έτος 1993.

Κατόπιν διετούς εκπαιδεύσεως στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (1999-2001) απέκτησε την ειδικότητα του Δικαστικού Γραφολόγου (2002), τυγχάνοντας και ιδρυτής του Εργαστηρίου Δικαστικής Γραφολογίας στη Βόρεια Ελλάδα (ΥΕΕΒΕ) (2002).

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης (2005), της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (2015) καθώς και της Σχολής Εθνικής Άμυνας (2017).

Υπηρέτησε σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Ασφάλειας, Αλλοδαπών και Αστυνομίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης καθώς και στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (συμπεριλαμβανομένης και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος/Τμήμα Εργαστηρίων).

Τοποθετήθηκε στη νέο-ιδρυθείσα Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ως Διευθυντής (24-8-2015).

Από τον μήνα Μάιο του έτους 2016 μέχρι και το Νοέμβριο του έτους 2018 υπηρέτησε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διευθυντής. Τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2018 προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου, και στις 19-02-2019 προήχθη, εν όψει αποστρατείας, στο βαθμό του Υποστρατήγου ε.α..

Έχει συμμετάσχει σε σειρά συναντήσεων, συνεδρίων και ημερίδων της EUROPOL (European Cybercrime Centre -ΕC3- ), ως ομιλητής στο 5th Conference on Cybercrime Interpol-Europol στις 27-28/9/2017 στη Χάγη, ως ομιλητής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (European Parliament), στο 3rd Plenary Meeting European Judicial Cybercrime Network της Eurojust, ως μέλος στην επιτροπή GENVAL για την αξιολόγηση της χώρας μας στην ΕΕ για θέματα αντιμετώπισης Εγκλημάτων του Κυβερνοχώρου, σε αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε ακαδημαϊκά-πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε διεθνή συνέδρια παγκόσμιας εμβέλειας (ICANN, EUCPN, EHFCN, RAN, ΕΕ-ΙSAC, EESIC 2017, INFOCOM ,SECURITY PROJECT, UINFC2, EXPOSEC, ΕΛΙΑΜΕΠ, ELSA, στο 9th International Conference of Electronic Communication & Postal Services in the Digital Single Market,), έχοντας λάβει μέρος στην Εθνική Διακλαδική Άσκηση Κυβερνοάμυνας “ΠΑΝΟΠΤΗΣ”, υπό το συντονισμό του ΓΕΕΘΑ.

Ήταν τακτικό μέλος στο European Cybercrime Task Force (EUCTF).

Επίσης συμμετείχε ως ομιλητής στην 1η Διημερίδα Στρατηγικής Κυβερνοάμυνας Ενόπλων Δυνάμεων, στο 4th Risk & Business Continuity, στην 3η Ημερίδα της Ελληνικής Ένωσης Εγκληματολογικών Επιστημών, στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning, στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, στο συνέδριο Ασφαλούς Διαδικτύου από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, στο 5ο Συνέδριο για τη Διαχείριση Κρίσεων στο Τομέα Υγείας, στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο E.E.N.E. e-Θέμις, στην 83η ΔΕΘ Cyber Security & Data Protection του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, σε ενημερωτική ημερίδα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου στον Κυβερνοχώρο, στους AHEPA Hellas District 25 για την Οικονομική Διάσταση του Κυβερνοεγκλήματος.

Επιπρόσθετα, έχει μιλήσει σε πολλά σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη τη χώρα, σε κοινωνικούς και φορείς συλλογικούς σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων και των προκλήσεων στον Κυβερνοχώρο.

Έχει εκπαιδευτεί, μεταξύ άλλων, στην Οργάνωση και Διοίκηση και στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε θέματα Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κρυπτοχρήματος, Πολιτικής Προστασίας, Ριζοσπαστικοποίησης και σε θέματα ΟΚΑΝΑ.

Έχει διδάξει μαθήματα (σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα όπως Εγκληματολογία, Ανακριτική, Επιστημονική Αστυνομία, θέματα Δικαστικής Γραφολογίας, θέματα Κυβερνο-εγκλήματος, Κυβερνοασφάλειας, ναρκωτικών κ.λπ.) σε Δημόσιο ΙΕΚ και σε διάφορες σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Σχολή Αστυφυλάκων) αλλά και ως ομιλητής σε σχολές Ενόπλων Δυνάμεων (Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ικάρων, Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, Σχολή Εθνικής Άμυνας και Πυροσβεστική Ακαδημία), στην Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, σε ενημέρωση Δικαστικών Λειτουργών και Αρχών Επιβολής του Νόμου, για θέματα κρυπτοχρήματος (Bitcoin), μέσω της Γενικής Αρχής Διαφάνειας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού HAU.

