Ο Δήμος Σκύδρας στηρίζει την περιβαλλοντική δράση «3΄και θα δεις τη διαφορά»

Ο Δήμος Σκύδρας συμμετέχει κάθε χρόνο στην πανελλήνια περιβαλλοντική δράση που αντίστοιχα προτείνει η εθελοντική ομάδα του Let’s do it Greece.



Φέτος, δυστυχώς, και μέχρι τώρα, λόγω της πανδημίας και της λήψης των περιοριστικών μέτρων δεν πραγματοποιήθηκαν οι ανοιχτές-εξωτερικές δράσεις στις οποίες κατά το παρελθόν συμμετείχε μεγάλος αριθμός εθελοντών.

Αντί, λοιπόν, για τις μεγάλες συλλογικές δράσεις, καθόσον δεν πρέπει να παραμελούμε την εφαρμογή των μέτρων προστασίας, η ομάδα του Let’s do it Greece μας προτείνει να αφιερώσουμε λίγο από τον καθημερινό μας χρόνο για την υλοποίηση από τον καθένα μας της περιβαλλοντικής δράσης «3΄λεπτά και θα δεις τη διαφορά».

Πιο συγκεκριμένα η πρόταση είναι η εξής: Σε κάθε βόλτα, εξόρμηση, εκδρομή ή περίπατο αφιερώνουμε 3 λεπτά από τον χρόνο μας για να προστατέψουμε, να αναδείξουμε και να ομορφύνουμε το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε και με όποιο τρόπο θεωρούμε πρόσφορο. Στη συνέχεια μοιραζόμαστε τη δράση μας αυτή με όλη τη οικογένεια του Let’s do it Greece ανεβάζοντας αντίστοιχη φωτογραφία στο www.letsdoitgreece.org

Κάθε φωτογραφία προσθέτει 3 λεπτά σ΄ένα συνολικό χρονόμετρο και σκοπός είναι να κάνουμε μια επίδοση τέτοια που θα μας επιτρέψει να αφιερώσουμε συνολικά 2020 λεπτά στο περιβάλλον.

Ως Δήμος Σκύδρας συμμετέχουμε και υποστηρίζουμε τις εθελοντικές δράσεις του Let’s do it Greece,όπως και τη συγκεκριμένη.

Αθροίζουμε, λοιπόν, τις περιβαλλοντικές εθελοντικές δράσεις και πολλαπλασιάζουμε τα οφέλη για τους ανθρώπους, τη φύση και τον πλανήτη μας!

