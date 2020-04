Ο Σκυδραίος Γιάννης Σακαρίδης, ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας

Με ανακοίνωσή του, το Project Δράμα 2020, μαρτυρά, μεταξύ άλλων, ότι στην 6η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, ο σκηνοθέτης Γιάννης Σακαρίδης εκλέχθηκε ως ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής.

Θέλουμε να συγχαρούμε λοιπόν τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή, Γιάννη Σακαρίδη για την ανάληψη της θέσης και να του ευχηθούμε καλή θητεία. Ο επικεφαλής του Project, Αλέξανδρος Τσιαμπούσης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κύριο Σακαρίδη και του εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και την ειλικρινή διάθεση συνεργασίας της παράταξης, ενώ του κατέθεσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις προτάσεις της παράταξής για το ΦΤΜΜ στη νέα εποχή που αυτό μπαίνει, δηλώνουν στην ανακοίνωσή τους από την ομάδα τύπου της παράταξης Project Δράμα 2020.

Ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος και ο Πρόεδρος του Φεστιβάλ Γιώργος Δεμερτζής, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, ανακοινώνουν την επιλογή του Γιάννη Σακαρίδη. «Η ταλαντούχα προσωπικότητα του, η βραβευμένη καλλιτεχνική του πορεία, η ωριμότητα αλλά και η αποφασιστικότητα του, σε συνδυασμό με την αγάπη του για την ταινία μικρού μήκους και το Φεστιβάλ της Δράμας, ήταν τα κριτήρια επιλογής του» σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φεστιβάλ.

Ποιος είναι ο Γιάννης Σακαρίδης

Ο Γιάννης Σακαρίδης, γεννήθηκε στη Σκύδρα, το 1968, είναι σκηνοθέτης, παραγωγός και μοντέρ. Σπούδασε Photography and History of Art στο London College of Printing και Film στο University of Westminster. Ήταν μέλος της London Film Makers Co-Op για αρκετά χρόνια, όπου άρχισε να σκηνοθετεί μικρού μήκους ταινίες, κυρίως experimental. Συνέχισε να εργάζεται ως επαγγελματίας μοντέρ σε μεγάλου μήκους ταινίες στην Ελλάδα και την Αγγλία (όπως τις A Woman in Winter, Ο Βασιλιάς, Screamin’ Jay Hawkins: I Put a Spell On Me), σε κινηματογραφικά trailer για την Warner Bros (Eyes Wide Shut, The General, Midnight in the garden of Good & Evil), και σε πολυάριθμα ντοκιμαντέρ για την βρετανική τηλεόραση (όπως τα Velvet Goldmine για το Channel 4, Clash of the Titans: Rangers / Celtic για το BBC2, Carnival Faces για το National Geographic).

Από το 1993 έχει σκηνοθετήσει πολλές ταινίες μικρού μήκους (Paris, La Valeta, A poem for 4 countries, Decay, Mausoleum, Τruth που τιμήθηκε με Ειδική Μνεία στα Κρατικά Βραβεία Ποιότητας του 47ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Ειδικό βραβείο της Επιτροπής και το βραβείο Καλύτερης Μουσικής του 29ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, κ.ά.) Ύστερα από δεκαοκτώ χρόνια στο Λονδίνο, γύρισε στην Αθήνα όπου και μένει μόνιμα από το 2007. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Wild Duck (2013) έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο και στη συνέχεια συμμετείχε στα φεστιβάλ του Μπουσάν, του Σικάγο, του Σάο Πάολο, της Θεσσαλονίκης (Διαγωνιστικό Τμήμα) και πολλά άλλα. Η Πλατεία Αμερικής (2017) είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του η οποία μετά από ένα μακρύ ταξίδι σε διεθνή κινηματογραφικά Φεστιβάλ, από το Busan μέχρι το Chicago και από την βράβευσή του με Ειδική Μνεία για την ερμηνεία του Βασίλη Κουκαλάνι, με το βραβείο της Fipresci της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών και με το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής Νεότητας στο 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αλλά και το Βραβείο Ίρις καλύτερου μοντάζ, που επιμελήθηκε ο Γιάννης Σακαρίδης, στην 8η απονομή των βραβείων της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, το Amerika Square μπήκε και σε τροχιά για τα βραβεία Όσκαρ.

Πηγή: xronikadramas.gr

