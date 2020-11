Ποια καταστήματα κατεβάζουν ρολά απόψε στις 20:30

Νέα πραγματικότητα σήμερα, με το αυστηρότερο lockdown που τίθεται σε εφαρμογή.

Από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί τίθεται σε ισχύ ένα αυστηρότερο lockdown, με πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας και μοναδικές εξαιρέσεις μετακίνησης τις εξής: Για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για το κατοικίδιο.

Από τις 9 και μετά τα καταστήματα εστίασης θα μπορούν να κάνουν delivery, ενώ θα απαγορεύεται και η μετακίνηση επί τούτω για take away. Τake away αγορά μπορεί να γίνεται μόνο παρεμπιπτόντως, π.χ. καθώς ένας εργαζόμενος επιστρέφει από το γραφείο στο σπίτι ή το αντίστροφο. Όχι όμως βγάζοντας και τον σκύλο βόλτα.

Το νέο, αυστηρότερο lockdown φέρνει και αλλαγές στο ωράριο των καταστημάτων που παραμένουν ανοικτά, δηλαδή σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, όλα αυτά τα καταστήματα από σήμερα θα κλείνουν στις 20:30. Το ίδιο ισχύει για φαρμακεία και συνεργεία αυτοκινήτων. Να σημειωθεί ότι χθες είχε γίνει γνωστό ότι το νέο ωράριο των σούπερ μάρκετ θα ισχύσει από τη Δευτέρα, ωστόσο στην ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρεται ότι θα ισχύσει από σήμερα.

Για τα σούπερ μάρκετ και τα μίνι μάρκετ δίνεται ωστόσο η δυνατότητα delivery, έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Σε ό,τι αφορά στα περίπτερα, θα μπορούν να παραμένουν ανοικτά καθ’ όλο το 24ωρο.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης

Από σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, και καθ’ όλο το διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων:

-Τα καταστήματα τροφίμων (π.χ. super market, minimarket, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία), τα φαρμακεία και τα συνεργεία αυτοκινήτων θα λειτουργούν έως τις 20:30.

-Ειδικά για τις υπεραγορές τροφίμων (supermarket) και τα mini market διευκρινίζεται ότι μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες delivery και μετά τις 20:30 και έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

-Τα περίπτερα μπορούν να λειτουργούν καθ’ όλο το 24ωρο.

-Σημειώνεται ότι την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 αναστέλλεται η λειτουργία κάθε εμπορικού καταστήματος που λειτουργεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α’ 173).

