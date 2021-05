«Πρεμιέρα» για τους παιδικούς σταθμούς τη Δευτέρα

Από τη Δευτέρα 17 Μαΐου επαναλειτουργούν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, ενώ παράλληλα επιστρέφει και η δια ζώσης λειτουργία

των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Τα παιδιά που πηγαίνουν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και παιδικούς σταθμούς δεν θα υποβάλλονται σε self test σε αντίθεση με τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε δύο αυτοδιαγνωστικά τεστ την εβδομάδα.

Επίσης, από τη Δευτέρα 17 Μαΐου επαναλειτουργούν τα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μόνο για ατομικά μαθήματα, με αναλογία ένας μαθητής ανά έναν καθηγητή. Στην ίδια ημερομηνία ξεκινούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια.

Όπως υπενθύμισε ο κ. Χαρδαλιάς, από την ερχόμενη Δευτέρα απαιτείται η διενέργεια self test μία φορά την εβδομάδα για την προσέλευση μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού στις σχολικές μονάδες. Το self test θα διενεργείται εντός 24 ωρών, πριν από την προσέλευση στο σχολείο κάθε Δευτέρα πρωί.

