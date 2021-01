Πρόεδρος Εμπορ. Συλλόγου Έδεσσας: “Είμαστε ζωντανοί και πεινάμε. Έχουμε καταστραφεί”

Χειμερινές εκπτώσεις με κλειστά μαγαζιά!



Δεν θα ανοίξουν από τη Δευτέρα τα καταστήματα, καθώς σύμφωνα με γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, το ταυτόχρονο άνοιγμα σχολείων και καταστημάτων, θα δημιουργήσει τις συνθήκες για την επιβάρυνση του ιικού φορτίου στις περιοχές.

Αυτό βέβαια, κάθε άλλο παρά αρέσει στους καταστηματάρχες.

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας Νεκτάριου Ελμαλόγλου: “Αισθανόμαστε πλέον σαν τις αρκούδες. Με τη μόνη διαφορά ότι λόγω ήπιου χειμώνα δεν βρισκόμαστε σε χειμερία νάρκη. Είμαστε ζωντανοί και πεινάμε”!

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε: “Πολλοί έχουν καταστραφεί ήδη, ενώ αν δεν ανοίξουμε μέσα στον Ιανουάριο, τότε θα καταστραφούμε όλοι”.

Στο μεταξύ, από την Δευτέρα ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις, αλλά…με κλειστά μαγαζιά!!

Για το θέμα αυτό, ο κ. Ελμαλόγλου, αναφέρει: “Η αγορά είναι πλήρης εμπορευμάτων, καθώς από τον Οκτώβριο έχουν γίνει οι αγορές για τα χειμερινά. Τι να πουλήσουμε όμως, όταν παραμένουμε κλειστοί; Με αυτά τα χρήματα θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας.

Όταν αποφασίστηκε η πώληση με click away, όλοι “βγήκαμε στα κάγκελα” αντιδρώντας σε αυτή την απόφαση. Τώρα μας έφτασαν στο σημείο να παρακαλάμε για το click away!

Είναι μία τρέλα όλα αυτά”.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι την ερχόμενη εβδομάδα η αρμόδια επιτροπή, θα συνεδριάσει εκ νέου, προκειμένου να επανεκτιμήσει την κατάσταση και να δώσει το “πράσινο φως” για το άνοιγμα των καταστημάτων από τις 18 Ιανουαρίου, με την μέθοδο του click away.

