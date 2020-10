Συνάντηση των εταίρων του έργου EMPLOYOUTH στο Επιμελητήριο Πέλλας

Στο πλαίσιο του έργου EMPLOYOUTH, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην αίθουσα του διοικητικού συμβουλίου

στο Επιμελητήριο Πέλλας η 5η συνάντηση των εταίρων του έργου EMPLOYOUTH που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Πέλλας σε συνεργασία με την Ανάδοχο εταιρεία Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας & Ανθρώπινων Πόρων (ΙΑΤΑΠ) στο πλαίσιο του έργου CREATING EMPLOYMENTOPPORTUNITIESOFYOUNGGRADUATESINTHECBAREA-EMPLOYOUTHτο οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Το Επιμελητήριο Πέλλας συμμετέχει στο έργο με το Επιμελητήριο Σερρών (Επικεφαλής Εταίρος), αυτό του Κιλκίς (πρ. ΕταιρείαΈρευναςκαιΑνάπτυξηςΚιλκίς), τοΠανεπιστήμιοΔυτικήςΜακεδονίας, τοSt. Kliment Ohridski University-Bitola, Faculty of Informationand CommunicationTechnologies Bitola και το Foundationfor Sustainable Economic Development Predaplus. Το έργο εντάσσεται στο ΠρόγραμμαINTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Στην συνάντηση συμμετείχαν δια ζώσης η κα Θωμάη Μπόζιου ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Σερρών (Επικεφαλής Εταίρος), η κα Μαρία Καλογερίδου ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κιλκίς (πρ. Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς) και ο κος Γεώργιος Βλαδίκας εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο Πέλλας. Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Καθ. Γιάννης Μπακούρος, Δρ. Ελπίδα Σαμαρά, Παύλος Κιλίντζης συμμετείχαν στις εργασίες της συνάντησης διαδικτυακά μέσω του σχετικού συνδέσμου στην πλατφόρμα zoom (καθώς η περιοχή της Κοζάνης βρίσκεται υπό περιορισμό μετακινήσεων λόγω της εξάπλωσης του covid-19) όπως επίσης και οι εκπρόσωποι των εταίρων Faculty of Informationand Communication και Foundation for Sustainable Economic Development Predaplus από τη γειτονική χώρα.

Κατά την συνάντηση οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν και συμφώνησαν στις απαραίτητες ενέργειες -επόμενα βήματα για την ομαλή ολοκλήρωση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

