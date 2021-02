Το Δημοτικό Σχολείο Γαλατάδων στο “Erasmus”, με θέμα “Το νερό”

Πέντε χώρες, Λιθουανία, Πολωνία, Ιταλία, Τσεχία και φυσικά η Ελλάδα μας, που την εκπροσωπεί το “Δημοτικό Σχολείο Γαλατάδων”

στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Erasmus”, με κοινό θέμα “Το νερό”, δημιούργησαν η κάθε χώρα το δικό της λογότυπό! Λίγο πιο αναλυτικά…

Το νερό, η πηγή της δικής μας ζωής, αποτελεί το βασικότερο στοιχείο του περιβάλλοντος! Σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές και γενικά όλοι μας, την αξία του νερού και την αναγκαιότητα του στη ζωή μας, να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας ως προς την χρήση του νερού, να ευαισθητοποιηθούμε, να δραστηριοποιηθούμε, να συμμετάσχουμε ενεργά σε δεξιότητες και στάσεις σε πρακτικές της καθημερινής ζωής, ώστε να αποκτήσουμε συνήθειες, γνωρίζοντας και σεβόμενοι την ισορροπία της φύσης! Πριν μια ώρα ξεκίνησε η ψηφοφορία για την ανάδειξη καλύτερου λογότυπου… Σε λίγο θα κοινοποιήσω πώς μπορείτε να μας ψηφίσετε και φυσικά αν γίνεται να μας προωθήσετε.

Και τώρα… ψηφίζουμε! Πατήστε like στο δικό μας logo! Είναι το τέταρτο στη σειρά! Αυτό με τον καταρράκτη! (Μέσα στο logo γράφει: Δημοτικό Σχολείο Γαλατάδων). Το like το πατάμε μέσα στο link στη φωτογραφία.

Importance of water in cultural, social, aspects in people’s lives

Βοηθήστε μας να επιλέξουμε το καλύτερο λογότυπο για το έργο!

Παρακαλώ, να είστε τόσο ευγενικοί να μας βοηθήσετε, επιλέγοντας το λογότυπο του ευρωπαϊκού μας έργου “Σημασία του νερού σε πολιτιστικές, ιστορικές και κοινωνικές πτυχές στη ζωή των ανθρώπων′′ Erasmus+”.

Ο ανταγωνισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει δει τους μαθητές μας να σχεδιάζουν, να συλλάβουν και να προτείνουν διαφορετικές λύσεις: αυτές είναι οι επιλογές που επιλέχθηκαν μεταξύ όλων αυτών που προτείνονται. Τώρα είναι η σειρά σου:

1.Like κάτω από τη φωτογραφία του λογότυπου της επιλογής σας

2.Κοινοποιήστε την ανάρτηση και προσκαλέστε άλλους να κάνουν like απευθείας κάτω από τη φωτογραφία λογότυπου της αρχικής δημοσίευσης.

3.Η προθεσμία του διαγωνισμού είναι 10 Φεβρουαρίου (23:59 ώρα Λιθουανίας), η φωτογραφία που θα έχει τα περισσότερα likes θα επιλέγεται ως λογότυπο του έργου.

Έτοιμος; Εδώ είμαστε!

Μπαίνουμε στον σύνδεσμο και ψηφίζουμε το λογότυπο του δημοτικού σχολείου Γαλατάδων με ένα like

#SaveWater Μπράβο στις Κατερίνα Ευσταθιάδου, Maria Zografou και τους μαθητές-ιες!

Μοιραστείτε με τους φίλους σας