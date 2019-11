Το Επιμελητήριο Πέλλας συμμετέχει στη δράση «Επιχειρηματική Φωλιά»

Το Επιμελητήριο Πέλλας συμμετέχει με το Επιμελητήριο Σερρών (ως Επικεφαλής Εταίρος), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την Εταιρεία

Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς στο έργο “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA-EMPLOYOUTH”. Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Στο πλαίσιο του έργου EMPLOYOUTH, και συγκεκριμένα της δράσης «Επιχειρηματική Φωλιά», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τρίτη 5/11/2019 η 1η εκδήλωση δικτύωσης που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Πέλλας σε συνεργασία με την Ανάδοχο εταιρεία Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας & Ανθρώπινων Πόρων (ΙΑΤΑΠ) με προσκεκλημένη την Νατάσα Χατζηαγγελή (Μηχανικός Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων).

Σκοπός της εκδήλωσης δικτύωσης ήταν να δράσει ως καταλύτης και κόμβος συνεύρεσης των ωφελουμένων με νέους επιστήμονες/επιχειρηματίες ώστε να δοθεί η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και προβληματισμών, δίνοντας κατευθύνσεις που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργιών.

Η κα Νατάσα Χατζηαγγελή μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους την προσωπική της εμπειρία, μίλησε για την απόφαση της να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αλλά και την επιβράβευση των προσπαθειών της με τις διεθνείς διακρίσεις να διαδέχονται η μια την άλλη ενώ έδωσε και χρήσιμες συμβουλές στους ωφελούμενους που επιθυμούν να εισέλθουν στον κόσμο του επιχειρείν.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

Μοιραστείτε με τους φίλους σας