Το tweet της Φον Ντερ Λάιεν για τον “Φάρο του Κόσμου” και η ανάρτηση του Αντώνη Ξυλουργίδη

Ο Ηλίας Γιοβανίδης, ο 24χρονος Ρομά από τον Δενδροπόταμο, ο οποίος μοιράζει τρόφιμα στους ωφελούμενους του «Φάρου του κόσμου»

είναι ο εθελοντής στον οποίο αναφέρεται σε tweet της η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν παρουσίασε τις πράξεις του ως παράδειγμα αλληλεγγύης, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

«Η κρίση ήταν σκληρή σε κάποιους Ευρωπαίους-αλλά μπορούμε να βασιστούμε ο ένας στον άλλο. Στη Θεσσαλονίκη, ο Ηλίας είναι εθελοντής σε τράπεζα τροφίμων. Με την ομάδα του, μαγειρεύει και συσκευάζει γεύματα για οικογένειες που έχουν ανάγκη. Μαζί, θα ξεπεράσουμε αυτήν την πανδημία», αναφέρει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανεβάζοντας στην ανάρτησή της βίντεο που δείχνει εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη να ετοιμάζουν και να μοιράζουν γεύματα.

The crisis has been tough on many Europeans-but we can rely on each other.

In Thessaloniki, Elias volunteered with a food bank.

With his team, he cooked and packed meals for families in need.

Together, we will overcome this pandemic. pic.twitter.com/shCNAzP6TX

-Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 2, 2021

«Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Κομισιόν για την αναγνώριση της προσπάθειάς μας. Αυτή η αναγνώριση μας ωθεί για ακόμη περισσότερα» γράφει στο δικό του μήνυμα ο Ηλίας Γιοβανίδης, ο οποίος βρίσκεται από μικρό παιδί κοντά στο «Φάρο του Κόσμου» και τον πατέρα Αθηναγόρα Λουκατάρη. «Νιώθω υποχρεωμένος να ανταποδώσω το καλό που μου έκαναν και έχω μάθει να είμαι αλληλέγγυος», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ήλιας Γιοβανίδης, ο οποίος μεγάλωσε δίπλα στον πατέρα Αθηναγόρα και πλέον έχει τη δική του οικογένεια με δύο παιδιά.

«Ο πατέρας Αθηναγόρας δεν είναι απλά ένας ιερέας, αλλά ένα πρότυπο για μένα και λειτούργησε και ως πατέρας μου. Με βοήθησε να συνεχίσω το σχολείο και είναι πάντα δίπλα μου. Έτσι κι εγώ, θέλω να βοηθάω όσους έχουν ανάγκη και μαζί με τη γυναίκα μου, η οποία συνεισφέρει στο μαγείρεμα και άλλους εθελοντές του «Φάρου» μοιράζουμε τρόφιμα σε όσους το έχουν ανάγκη».

Σύμφωνα με τον 24χρονο, ο οποίος εργάζεται σε εργοστάσιο, σχεδόν καθημερινά τακτοποιεί τις αποθήκες τροφίμων και αφού βγει το πρόγραμμα διανομής για τους ωφελούμενους, μοιράζει τα τρόφιμα.

«Προσπαθώ να συμμετέχω όσο μπορώ και κυρίως τα Σαββατοκύριακα που έχω περισσότερο χρόνο», λέει χαρακτηριστικά. Πάντως, ο ίδιος δηλώνει «άναυδος» που η πρόεδρος της Κομισιόν σχολίασε την πρωτοβουλία του, αλλά θεωρεί ότι «ο καθένας πρέπει να συνεισφέρει στους συνανθρώπους του και ο εθελοντισμός να γίνει αυτονόητος».

Ο «Φάρος του κόσμου» και οι δραστηριότητές του ξεκίνησαν το 2004 στον Δενδροπόταμο από τον πατέρα Αθηναγόρα Λουκατάρη και αποτελεί πρωτοβουλία της Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.

Είναι γνωστό ότι ο δικηγόρος, δημ. σύμβουλος της Έδεσσας, Αντώνης Χυλουργίδης ασχολείται χρόνια τώρα και προσφέρει στον “Φάρο του κόσμου”, κάνοντας μάλιστα πριν τα Χριστούγεννα και σχετική ανάρτηση στο προφίλ του στο φβ: Κάθε χρόνο μετά τα Χριστούγεννα ο «φάρος του κόσμου» γιόρταζε μαζί με τους εθελοντές στο υπόγειο της εκκλησίας του Αγίου Νεκταρίου στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.Φέτος χωριστήκαμε προσωρινά.Με προσμονή αναμένουμε να ανταμώσουμε και πάλι με τον άνθρωπο που μας δίνει δύναμη για τα επόμενα βήματα,τον π Αθηναγόρα. Χρόνια πολλά στα παιδιά του Φάρου και σε κάθε παιδική ψυχή που αυτές τις ημέρες η σκέψη τους είναι πιο έντονη από ποτέ!

Όσο για το tweet της προέδρου της Κομισιόν, ο κ. Ξυλουργίδης, σχολίασε: “Κάπως έτσι γράφεται η ιστορία”!

