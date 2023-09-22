Τρίτεκνοι Δήμου Πέλλας: Συνάντηση του ΔΣ με τον υποψ. δήμαρχο Στάθη Φουντουκίδη

Τρίτεκνοι Δήμου Πέλλας: Συνάντηση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου τριτέκνων δήμου Πέλλας με τον υποψήφιο δήμαρχο Στάθη Φουντουκίδη
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΗΤΑΝ:
-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
-ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΠ.
-ΠΑΡΟΧΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.
Ο Κ.ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΑΚΟΥΣΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ ΟΤΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.
ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ ΑΚΟΜΗ, ΟΤΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΣΟ ΘΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑΤΙ Η ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΓΓΙΖΕΙ ΟΛΟΥΣ.
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ.