Φούστανη Πέλλας: Πέθανε γυναίκα από τον κορονοϊό

Στους 52 ο αριθμός των νεκρών από κορονοϊό στη χώρα, καθώς κατέληξε 78χρονη γυναίκα από τη Φούστανη Πέλλας.

Την είδηση ανακοίνωσε μέσα από τη σελίδα του στο Facebook ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Ιορδάνης Τζαμτζής.

«Δυστυχώς έχουμε τον πρώτο θάνατο. Η 78χρονη γυναίκα, το πέμπτο κρούσμα στην Φούστανη, απεβίωσε. Το κρούσμα ήταν ορφανό και είχε έλθει στην Φούστανη τον τελευταίο καιρό. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους», έγραψε ο αντιπεριφερειάρχης στον προσωπικό του λογαριασμό. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, η 78χρονη έφτασε στη Φούστανη από τη Θεσσαλονίκη, όπου και διέμενε μόνιμα, στις 25 Μαρτίου, ενώ λίγες μέρες αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαγνώστηκε με τον κορονοϊό.

Νεκρός 51χρονος από τον κορoνοϊό το βράδυ της Τετάρτης

Το βράδυ της Τετάρτης άφησε την τελευταία του πνοή ένας 51χρονος από την Καστοριά, ο οποίος είχε υποκείμενα νοσήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, ο άτυχος άνδρας, πατέρας τεσσάρων παιδιών, είχε διακομισθεί πριν από περίπου δύο εβδομάδες στο Νοσοκομείο Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη.

Τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση της υγείας επιδεινώθηκε, χρειάστηκε να διασωληνωθεί και τελικά κατέληξε αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Λίγο περισσότερα από 20 τα κρούσματα κορονοϊού στις Ένοπλες Δυνάμεις

Μέχρι τώρα τα κρούσματα κορονοϊού ήταν σποραδικά και λίγα στις Ένοπλες Δυνάμεις, πεδίο που δεν προσφέρεται για ασκήσεις ανεύθυνης αντιπολίτευσης, ανέφερε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος στην ΕΡΤ.

Τα στελέχη αριθμούν πάνω από 100.000 και τα κρούσματα είναι λίγο πάνω από 20, σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας, τόνισε και υπενθύμισε ότι το μέτρο του εγκλεισμού ισχύει μόνο για τις Στρατιωτικές Σχολές όπου δεν έχει σημειωθεί ούτε ένα κρούσμα.

Αρχές Ιουνίου και όχι Μαρτίου θα γίνει η κατάταξη νεοσύλλεκτων της επόμενης ΕΣΣΟ, για λόγους «αραίωσης», ενώ θα διανέμεται σε όλους συσκευασία με γάντια και αντισηπτικό καθώς και φυλλάδιο με οδηγίες προφύλαξης.

Στόχος η ειδική αυτή συσκευασία αυτοπροστασίας να διανεμηθεί σε όλους τους στρατεύσιμους που υπηρετούν στις μονάδες, ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Πρόσθεσε ότι οι στρατεύσιμοι περιορίζονται για λόγους προφύλαξης, ενώ σχετικά με την αναστολή αδειών τόνισε ότι το διάστημα που χάνεται τώρα, θα αφαιρεθεί στο τέλος της θητείας η οποία έτσι θα λήξει νωρίτερα.

Coronavirus: Woman, 78, is 52nd victim in Greece

A 78-year-old woman from Fustani, Pella in Central Macedonia, who was suffering from serious underlying health problems is the 52nd victime from the coronavirus in Greece.

The woman is the second victim from the virus on Thursday, following the death at the dawn of a 51-year-old man who died at Thriassio Hospital in Attica.

The news was announced through her Facebook page by Vice-Mayor Pella Danis Tzamtzis.

