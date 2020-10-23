Χειμερινό πρόγραμμα για τα καταστήματα της Έδεσσας

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Πέλλας
σας ενημερώνει για το νέο χειμερινό ωράριο καταστημάτων και έχει ως εξής:
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00-14:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-14:00 & 17:00-20:30
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ*- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 8:00-14:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-14:00 & 17:00-20:30
ΚΟΥΡΕΙΑ-ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00-14:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-14:00 & 17:00-20:30
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 26/10/2020 ΕΩΣ 31/3/2021
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΡΕΙΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
*ΤΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΤΣΕΜΛΗΣ