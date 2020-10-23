Friday, 23 October, 2020

Χειμερινό πρόγραμμα για τα καταστήματα της Έδεσσας

logosp 23/10/2020 Τοπικά Νέα

Η  Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Πέλλας

σας ενημερώνει  για το νέο χειμερινό ωράριο καταστημάτων και έχει ως εξής:

ΕΜΠΟΡΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ    9:00-14:30

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   9:00-14:00 & 17:00-20:30  

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ*- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ      8:00-14:30

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     8:00-14:00 & 17:00-20:30  

ΚΟΥΡΕΙΑ-ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ       9:00-14:30

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      9:00-14:00 & 17:00-20:30  

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 26/10/2020 ΕΩΣ 31/3/2021

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΡΕΙΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

*ΤΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ      

 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΤΣΕΜΛΗΣ

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