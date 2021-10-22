Friday, 22 October, 2021

Χειμερινό ωράριο καταστημάτων στην Έδεσσα

logosp 22/10/2021 Τοπικά Νέα

Η  Ομοσπονδία  Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Πέλλας σας ενημερώνει 

για το νέο χειμερινό ωράριο καταστημάτων και έχει ως εξής:

ΕΜΠΟΡΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00-14:30

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-14:00 & 17:00-20:30  

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ*- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 8:00-14:30

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-14:00 & 17:00-20:30  

ΚΟΥΡΕΙΑ-ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00-14:30

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-14:00 & 17:00-20:30  

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 25/10/2021 ΕΩΣ 31/3/2022

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΡΕΙΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

*ΤΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ                                                              

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΤΣΕΜΛΗΣ

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