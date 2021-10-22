Χειμερινό ωράριο καταστημάτων στην Έδεσσα

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Πέλλας σας ενημερώνει
για το νέο χειμερινό ωράριο καταστημάτων και έχει ως εξής:
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00-14:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-14:00 & 17:00-20:30
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ*- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 8:00-14:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-14:00 & 17:00-20:30
ΚΟΥΡΕΙΑ-ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00-14:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-14:00 & 17:00-20:30
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 25/10/2021 ΕΩΣ 31/3/2022
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΡΕΙΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
*ΤΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΤΣΕΜΛΗΣ