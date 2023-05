1ο ΕΠΑΛ Έδεσσας: Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης καθηγητών

Στα πλαίσια του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 με τίτλο “Εμπλουτισμός του έργου των εκπαιδευτικών

μέσα από καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και εργαλεία Τ.Π.Ε” (κωδικός 2022-1-EL01-KA122-VET-000069494), ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δεύτερη επιμόρφωση οκτώ καθηγητών του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας στον φορέα Europass Teacher Academy στη Φλωρεντία Ιταλίας για το χρονικό διάστημα 24 έως 28 Απριλίου.

Η επιμόρφωση αφορούσε τη μεθοδολογία μάθησης βάσει έργου (Project Based Learning) η οποία πραγματοποιήθηκε σε μεικτή τάξη με συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιώντας ως κοινή γλώσσα τα Αγγλικά. Συγκεκριμένα, το θέμα της επιμόρφωσης ήταν: «CLIL and PBL to Improve Student Engagement», όπου οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις καινοτόμες μεθόδους και αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας PBL (Project-Based Learning) και CLIL (Content and Language Integrated Learning), μέσω των οποίων οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν ουσιαστικές και χρήσιμες μαθησιακές εμπειρίες στα πλαίσια των μαθημάτων τους. Η μέθοδος Project-Based Learning, αλλά και ο συνδυασμός του PBL και CLIL, παρείχε στους εκπαιδευτικούς τα εφόδια και την ευκαιρία να αναπτύξουν εύκολες, έξυπνες, εξατομικευμένες λύσεις στη διδασκαλία τους.

Κατά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, εκπληρώθηκαν οι κύριοι στόχοι της κινητικότητας, δηλαδή η εκμάθηση της μεθόδου PBL (Project-Based Learning), η βελτίωση της Αγγλικής γλώσσας και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνείδησης των εκπαιδευτικών. Τέλος, οι συμμετέχοντες καθηγητές είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην όμορφη πόλη της Φλωρεντίας, να επισκεφθούν μουσεία και να μάθουν την ιστορία της.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας