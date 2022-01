1o ΓΕΛ Γιαννιτσών: Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας πεζών-οδηγών

Το 1o ΓΕΛ Γιαννιτσών σε συνεργασία με τον Δήμο Πέλλας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT III -Urbsecurity Planning Safer Cities.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας των πεζών και των οδηγών, η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στο πλαίσιό του οι μαθητές του τμήματος Β1 οργάνωσαν δράση με τίτλο “Καλά, δεν είδες την πινακίδα;” (“Didn’t you see the road sign?”) και δημιούργησαν έναν διαδραστικό χάρτη των Γιαννιτσών, στον οποίο εντοπίζονται σημεία της πόλης που είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια των κατοίκων, κυρίως λόγω της κατάληψης των πεζοδρομίων από τραπεζοκαθίσματα ή εμπορεύματα και της παράνομης στάθμευσης. Παράλληλα, η δράση ανέδειξε και ένα πλήθος προβλημάτων όπως η διάβρωση του εδάφους, η έλλειψη πεζοδρόμησης, οι αγέλες των αδέσποτων ζώων κ.ά. Ο χάρτης ανανεώνεται συνεχώς.

Μπορείτε να βρείτε τον διαδραστικό χάρτη στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://padlet.com/iakgiorgos123/s6ndrywz3osb383y

Συντονίστριες του προγράμματος:

Γραμματικού Θεοδώρα ΠΕ06

Αθανασίου Μαρία ΠΕ02

