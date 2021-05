75 θετικά self test στον Νομό Πέλλας

Ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα των self test, που έγιναν σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού Πέλλας.

Υπάρχουν όμως και άλλα αποτελέσματα, που προέκυψαν χτες και πήραν την οδό του Νοσοκομείου Έδεσσας.

Συγκεκριμένα από έγκυρες πηγές, έγινε γνωστό ότι στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση βρέθηκαν 25 θετικά δείγματα σε μαθητές και μαθήτριες και 5 σε δασκάλους.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βρέθηκαν 23 θετικά δείγματα σε μαθητές και μαθήτριες και δύο σε καθηγητές.

Εξάλλου, χτες, πήγαν στο Νοσοκομείο της Έδεσσας 20 άτομα που έκαναν το self test.

Όλοι τους είναι υποχρεωμένοι να κάνουν το μοριακό τεστ, προκειμένου να διαπιστώσουν τελικά αν είναι θετικοί ή αρνητικοί στον ιό. Συνολικά μιλάμε για 75 θετικά τεστ, τα οποία φυσικά θα αποδειχθεί κατά πόσο είναι έγκυρα και ποια θα είναι τα πραγματικά αποτελέσματα και ίσως να είναι ψευδή, όπως στην περίπτωση των Ιωαννίνων!

