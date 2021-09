Rapid test έναντι 10 ευρώ από τη Δευτέρα – Όλα τα νέα μέτρα που τίθενται σε ισχύ

Με στόχο να αποφευχθεί νέα έκρηξη της πανδημίας και ένα γενικευμένο lockdown όπως συνέβη επί μήνες τον περασμένο χειμώνα

έως και την άνοιξη, κυβέρνηση και ειδικοί επιχειρούν να ενισχύσουν με κάθε τρόπο τον ρυθμό του εμβολιασμού του πληθυσμού. Σε αυτό το πλαίσιο, από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου αρχίζει η εφαρμογή εκτεταμένης χρήσης του rapid test καθώς και νέων μέτρων, για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να κάνουν ένα εργαστηριακό τεστ στον ιδιωτικό τομέα κάθε εβδομάδα με κόστος 10 ευρώ που θα καλύπτεται από τους ίδιους.

Επίσης, από τις 13 Σεπτεμβρίου είναι πλέον υποχρεωτικά τα δύο rapid test την εβδομάδα για ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς. Τα self test για τους μαθητές διατίθενται δωρεάν και θα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Για τους φοιτητές απαιτούνται 2 εργαστηριακά rapid tests αντιγόνου την εβδομάδα, που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, με δαπάνη του φοιτητή, 10 ευρώ/τεστ. Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα, Παρασκευή δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα ανώτατα όρια των τιμών για το μοριακό και το rapid τεστ.

Αναλυτικά προβλέπονται:

Για το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου PCR:

ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, το ποσό των 40 ευρώ.

ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των 20 ευρώ.

Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test) ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των 10 ευρώ.

Οι ανώτατες τιμές δεν ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και ιδιωτικών κλινικών, οπότε η τιμή τους διαμορφώνεται ελεύθερα.

Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά, οφείλουν να αναρτήσουν σε εμφανές για το κοινό σημείο και στις ιστοσελίδες τους, τιμοκατάλογο που θα περιλαμβάνει και θα αναφέρει ευκρινώς τις ως άνω προβλεπόμενες ανώτατες τιμές.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όσα ορίζονται στις περιπτώσεις του PCR και του rapid επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όσα ορίζονται στην περίπτωση του τιμοκαταλόγου επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα 13/9 μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2022:

Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να κάνουν ένα εργαστηριακό τεστ την εβδομάδα με κόστος 10 ευρώ

Οι ανεμβολίαστοι μαθητές και φοιτητές. Όσον αφορά τους μαθητές είναι υποχρεωτικά τα δύο self test (δωρεάν). Για τους φοιτητές θα ισχύει το εργαστηριακό τεστ δύο φορές την εβδομάδα με οικονομική επιβάρυνση του φοιτητή. Από τις 13 Σεπτεμβρίου στις δημόσιες δομές θα μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν τεστ μόνο οι εμβολιασμένοι και όχι οι ανεμβολίαστοι.

Το ΦΕΚ για τα τεστ

Όλα τα νέα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου

Από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να κάνουν ένα εργαστηριακό τεστ στον ιδιωτικό τομέα κάθε εβδομάδα με κόστος 10 ευρώ που θα καλύπτεται από τους ίδιους.

Επίσης, από τις 13 Σεπτεμβρίου είναι πλέον υποχρεωτικά τα δύο rapid test την εβδομάδα για ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς. Τα self test για τους μαθητές διατίθενται δωρεάν και θα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Για τους φοιτητές απαιτούνται 2 εργαστηριακά rapid tests αντιγόνου την εβδομάδα, που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, με δαπάνη του φοιτητή, 10 ευρώ/τεστ.

Εκτός από τους εκπαιδευτικούς και οι ακαδημαϊκοί, οι εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές, που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, θα υποχρεούνται να προσκομίζουν στην εργασία τους δύο αρνητικά τεστ την εβδομάδα, τα οποία θα έχουν πληρώσει οι ίδιοι.

Όσοι ταξιδεύουν με οποιοδήποτε μέσο μέσα στη χώρα θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό rapid test που έχει γίνει τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη μετακίνηση τους, ενώ δεν θα μπορούν να προσέρχονται σε δημόσιες δομές για να πραγματοποιούν δωρεάν τεστ Covid πριν ταξιδέψουν.

Σε κλειστούς χώρους εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης), θα μπορούν να μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση). Θα γίνεται έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app.

Σε όλους τους υπόλοιπους κλειστούς χώρους εργασίας ο εργοδότης, βάσει νόμου, έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιοι από τους εργαζόμενους του έχουν εμβολιαστεί.

Στους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους γηπέδων θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη νόσηση).

Σε κλειστούς χώρους θεάτρων, σινεμά, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θα επιτρέπεται η είσοδος σε εμβολιασμένους, νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) και ανεμβολίαστους που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν.

Στα κλειστά γυμναστήρια θα μπορούν να μπαίνουν εμβολιασμένοι, νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) και ανεμβολίαστοι που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού τεστ και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app.

Τέλος, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει συνάθροιση, αλλά και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

