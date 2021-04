Self test για τους εργαζομένους από Δευτέρα

Επεκτείνεται η υποχρεωτική διενέργεια self test σε μια σειρά επαγγελματικών κλάδων του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα

Όπως προβλέπεται, οι εργαζόμενοι καλούνται να υποβληθούν σε τεστ αυτοδιάγνωσης για τον κορωνοϊό και προκειμένου να προσέλθουν στην εργασία τους, θα πρέπει να έχουν βεβαίωση του αρνητικού self test από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπ. Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, κατά τη χθεσινή ενημέρωση για την πορεία της Covid-19 στη χώρα, τα self test θα επεκταθούν στις εξής δραστηριότητες:

-Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σουπερμάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)

-Εστίαση

-Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές κλπ.)

-Υπηρεσίες καθαρισμού

-Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής

-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Για τις παραπάνω δραστηριότητες τα self test είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους αυτούς, μία φορά την εβδομάδα. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για την υποχρεωτικότητα των self test. Η διάθεση των self-test θα αρχίσει από τις 19 Απριλίου και οι δηλώσεις θα μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε στιγμή από τη Δευτέρα 19 ως την Κυριακή 25 Απριλίου.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, το υπουργείο θα στείλει στην ΗΔΙΚΑ τους ΑΜΚΑ των εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται στους παραπάνω κλάδους, μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Κάθε εβδομάδα το υπουργείο θα επικαιροποιεί τα στοιχεία, για τυχόν μεταβολές (σ.σ. νέες προσλήψεις, απολύσεις κλπ.)

Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δραστηριότητες υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self test. Θα τα προμηθεύονται δωρεάν από το φαρμακείο με χρήση του ΑΜΚΑ. Αν ο εργαζόμενος θέλει να κάνει rapid ή μοριακό τεστ με δαπάνη δική του ή της επιχείρησης, έχει τη δυνατότητα.

Οι κατηγορίες του δημόσιου τομέα που ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός είναι:

υπάλληλοι ΚΕΠ και ΟΤΑ,

εργαζόμενοι στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι,

δικαστικοί λειτουργοί και δικαστικοί υπάλληλοι,

εργαζόμενοι σε υπηρεσίες καθαριότητας.

Πώς θα γίνεται η δήλωση των αποτελεσμάτων

Στη συνέχεια θα δηλώνουν το αποτέλεσμα στο self-testing.gov.gr και θα επιλέγουν «δήλωση αποτελέσματος για εργαζόμενο». Στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr για να περνάνε τα στοιχεία τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Με αρνητικό αποτέλεσμα τεστ, ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του όπως είναι και το προφανές.

Τι ισχύει για εργαζόμενους που θα είναι θετικοί στο self-test

Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, θα πρέπει ο εργαζόμενος να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του. Μέχρι να υπάρξει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα. Αν είναι θετικό και το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, εκδίδεται βεβαίωση για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν είναι αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση και θα πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στη σχετική πλατφόρμα. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζόμενους να κάνουν τα self test και τις συνέπειες για όσους δεν κάνουν. Μέσω της ΗΔΙΚΑ θα ενημερώνονται και οι φαρμακοποιεί για τους δικαιούχους των self test για να κυλήσει ομαλά η διαδικασία.

Τσουχτερά πρόστιμα για όσους δεν διενεργούν τα self test

Αν ο εργαζόμενος προσέλθει χωρίς να έχει κάνει το self-test ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί την εργασία του και απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής του μέχρι να συμμορφωθεί με το μέτρο ο εργαζόμενος.

Επιβάλλονται πρόστιμα από τον ΣΕΠΕ, ξεκινούν από τα 300 ευρώ. Αν βρεθεί εργαζόμενος που δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο, στον εργοδότη. Αν βρεθεί εργοδότης με εργαζόμενο που είναι θετικός, επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

