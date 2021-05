Self test: Ξεκινά η διανομή για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Ξεκινά η διανομή των self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς τα σχολεία ανοίγουν τη Δευτέρα, ενώ ακολουθούν

και οι άλλες ομάδες πληθυσμού για τις οποίες είναι υποχρεωτική η αυτοεξέταση.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων self test που θα χρησιμοποιηθούν την εβδομάδα 10-16/5, από το υπουργείο Υγείας υπενθυμίζεται ότι θα διατίθενται:

-Από σήμερα Τετάρτη 5/5 έως Σάββατο 8/5 από τα φαρμακεία, μόνο σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητών που κάνουν πρακτική άσκηση.

Το δεύτερο τεστ μαθητών και εκπαιδευτικών για την επόμενη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 10/5.

-Οι υπόλοιπες ομάδες δικαιούχων (δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι) θα λάβουν το επόμενο self test από Δευτέρα 10/5 και θα μπορούν να το πραγματοποιήσουν και να το δηλώσουν καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού τεστ πραγματοποιείται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Τα αποτελέσματα των self test υποβάλλονται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Επισημαίνεται πως η απόρριψη των προϊόντων των οικιακών αυτοδιαγνωστικών τεστ γίνεται με προσοχή στα οικιακά απορρίμματα και όχι στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα σχολεία, κατά το επιτυχημένο πρότυπο της επαναλειτουργίας των Λυκείων, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα σε self test, τα οποία θα προμηθεύονται από τα φαρμακεία.

Οι μαθητές προκειμένου να προσέλθουν στο σχολείο τη Δευτέρα θα πρέπει να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού self test. Το αποτέλεσμα του self test δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και μέσω αυτής εκδίδεται η σχολική κάρτα εφόσον το τεστ είναι αρνητικό.

Οι μαθητές φέρουν την σχολική αυτή κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας για το πρώτο test και της Πέμπτης για το δεύτερο test. Για τους εκπαιδευτικούς θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή στο σπίτι, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μία χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα, τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στην τάξη, δεν θα γίνεται δεκτός, θα λαμβάνει απουσία και θα αποχωρεί από το σχολείο. Ο μαθητής θα παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί στο σχολείο για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι κηδεμόνες του τον παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.

Αν το self-test είναι θετικό, θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της ίδιας πλατφόρμας για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή. Στην ιστοσελίδα self-testing.gov.gr.υπάρχει σύνδεσμος ο οποίος παραπέμπει σε σταθερά σημεία που λειτουργούν συγκεκριμένες ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή και την Κυριακή και εκεί αναγράφονται και οι ώρες λειτουργίας του κάθε σημείου, όπου διενεργούνται δωρεάν επαναληπτικά tests.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας