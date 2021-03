Self tests: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο. Δεν θα γίνονται στα φαρμακεία

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά στα self tests για τον κορονοϊό, τα οποία θα διενεργούνται

από τους πολίτες στο σπίτι και όχι στα φαρμακεία.

Όπως μετέδωσε συγκεκριμένα το Star, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση στο νομοσχέδιο ικανοποιήθηκε ο αίτημα των φαρμακοποιών να μην διενεργούνται self test στα φαρμακεία, οπότε ο πολίτες θα το κάνουν μόνοι τους, στο σπίτι.

Μόνο με self tests η διά ζώσης εκπαίδευση

Υποχρεωτικό θα είναι το self test για μαθητές και εκπαιδευτικούς ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο δίχτυ ασφαλείας στα σχολεία που αναμένεται να ανοίξουν στα μέσα Απριλίου.

Θα γίνεται λοιπόν στο σπίτι το τεστ μια φορά την εβδομάδα, ωστόσο το ερώτημα ήταν πως θα μπορέσει να ελεγχθεί ότι ο μαθητής το έκανε και φυσικά ποιοι είναι το αποτέλεσμα. Η πρόταση που έχει κατατεθεί είναι οι μαθητές να προσκομίζουν μια υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς τους που θα βεβαιώνει ότι το παιδί του, έχει κάνει το self test και είναι αρνητικό. Οι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες.

