SOS και στην Κρύα Βρύση: Rapid Test από τον ΕΟΔΥ για όσους εργάζονταν στον Κρόνο

Ο Αντιδήμαρχος Κρύας Βρύσης Κώστας Μπαλτζίδης, ενημερώνει πως κινητό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα ξεκινήσει ιχνηλατήσεις
για τον κορονοϊό με Rapid Test.
“ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΕΙΓΟΝ.ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ.ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΡΥΑΣ-ΒΡΥΣΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ”RAPID TEST” ΟΠΟΥ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ.ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΕΝΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΡΘΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ.ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 5 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 8 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 9 ΤΟ ΠΡΩΙ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ”.