“Έτρεξε να γλιτώσει, αλλά η Χαμάς τη σκότωσε…” Θλίψη για την 23χρονη με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη

«Έτρεχε για να σώσει τη ζωή της, όμως την πυροβόλησαν», αναφέρει ένας φίλος της 23χρονης Ισραηλινής με καταγωγή

από τη Θεσσαλονίκη, Έντεν Μπεν Ρούμπι, η οποία δολοφονήθηκε το Σάββατο, όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν στο φεστιβάλ «Supernova» και σκόρπισαν τον θάνατο.

Την είδηση του θανάτου της νεαρής κοπέλας επιβεβαίωσε και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η 23χρονη πυροβολήθηκε πισώπλατα, ενώ έτρεχε να σωθεί από τους ενόπλους της Χαμάς.

Ο Έλληνας φίλος της 23χρονης, ο οποίος την γνώριζε πολλά χρόνια από την εβραϊκή κατασκήνωση στο Λιτόχωρο και συνέχισαν να κάνουν παρέα από μικρή ηλικία, αφού και ο ίδιος ζει στο Ισραήλ, μιλάει με τα καλύτερα λόγια για εκείνη και περιγράφει έναν άνθρωπο γεμάτο όρεξη και πάθος για ζωή. «Ήταν ένα κορίτσι μέσα στην τρέλα, μέσα στην ενέργεια, ήταν ένα χαρούμενο παιδί, ζούσε, διασκέδαζε. Της άρεσαν πολύ τα ταξίδια. Πήγαινε παντού και της έλεγα συνέχεια να πάμε μαζί, “πάρε με, ζηλεύω” και τελικά δε καταφέραμε ποτέ να πάμε», λέει με φωνή που σπάει στο protothema.gr.

Μιλώντας για την εισβολή των ενόπλων της Χαμάς το περασμένο Σάββατο, αναφέρει ότι η 23χρονη «ήταν στο γνωστό πάρτι ειρήνης «Supernova», έτρεξε για να σωθεί και λένε ότι την πυροβόλησαν πισώπλατα. Από τους φίλους μου και ανθρώπους που είναι στον στρατό ξέρω ότι κρύφτηκε σε ένα καταφύγιο μαζί με άλλα 30 άτομα και μπήκαν μέσα και τους σκότωσαν όλους. Αυτό ξέρω. Έτσι έμαθα, δεν ξέρω τι ισχύει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να γνωρίζω και να μην έχει χάσει κάποιον ή να μην ξέρει κάποιον που να αγνοείται. Η κατάσταση είναι φοβερή», τονίζει και προσθέτει πως το Σάββατο ξύπνησε όταν άκουσε τις ρουκέτες να πέφτουν στην πόλη του και έτρεξε αμέσως σε καταφύγιο, όπου χρειάστηκε να παραμείνει εκεί για αρκετές ώρες.

Μετά το αιματοκύλισμα στο φεστιβάλ «Supernova» οι φίλοι της 23χρονης την αναζητούσαν για τρεις ημέρες, ενώ με δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα προσπαθούσαν να μάθουν πληροφορίες για εκείνη, δίχως να μπορούν να πιστέψουν ότι ήταν νεκρή.

«Οι δικοί της άνθρωποι γνώριζαν ότι είχε πάει στο πάρτι. Τις πρώτες ώρες που άρχισε να συμβαίνει όλο αυτό δεν είχαμε εικόνα. Ξέραμε ότι τρομοκράτες μπήκαν μέσα στο Ισραήλ και πυροβολούσαν κόσμο. Δεν ξέραμε από που ξεκίνησαν, τι έγινε στο πάρτι. Προσωπικά δεν σκέφτηκα αμέσως το χειρότερο. Τις πρώτες δύο ημέρες έβρισκαν ακόμα ζωντανούς ανθρώπους που συμμετείχαν στο πάρτι. Ήλπιζα ότι κρύβεται και ότι μπορεί να έχει χάσει το κινητό της για αυτό δεν επικοινωνούσε. Η δεύτερη καλύτερη περίπτωση που σκεφτόμουν ήταν ότι μπορεί να βρίσκεται στο χειρουργείο ενός νοσοκομείου», αναφέρει στο protothema.gr.

Το χειρότερο σενάριο, όπως λέει ο φίλος της Έντεν Μπεν Ρούμπι, ήταν η νεαρή να έχει χάσει τη ζωή της από τα πυρά των ενόπλων, ενώ αυτό που απευχόταν να έχει συμβεί, όσο τίποτε άλλο, ήταν να την είχαν πάρει αιχμάλωτη στη Γάζα, καθώς έκαναν φρικαλεότητες στις γυναίκες που άρπαζαν από το πάρτι, τις βίαζαν, τις βασάνιζαν και τις σκότωναν.

Όπως λέει για τη φίλη του, ήταν ένα εξαιρετικά χαρούμενο κορίτσι το οποίο δούλευε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη που ζούσε, στο Ρισόν Λε Ζιόν. Στα 18 έτη μπήκε στον στρατό και υπηρέτησε για δύο χρόνια, όπως όλοι, άντρες και γυναίκες στο Ισραήλ.

We barely escaped Supernova festival in the south of #israel alive. Many people weren't as lucky as we were. I documented as much as I could during said escape. I posted everything on my Instagram. An entire recount of events pic.twitter.com/9eeDreIJnN

