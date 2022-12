Έφυγε από τη ζωή η Ντία Καψή της γνωστής αλυσίδας ξενοδοχείων

Έφυγε από τη ζωή η Ντία Καψή, δεύτερη γενιά των γνωστών ξενοδόχων, έχοντας σφραγίσει με το έργο της την ανάπτυξη του τουρισμού πολυτελείας αλλά και του συνεδριακού τουρισμού σε Κρήτη και Ρόδο.

Οι γονείς της Θάνος και Μαρίκα δημιούργησαν κατά τη δεκαετία του ’60 την πρώτη ουσιαστικά ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, την οποία μοίρασαν στις δύο κόρες τους Ντία και Λένα, με την πρώτη να κρατά τα resort στην Αγία Πελαγία στο Ηράκλειο και στην Ιξιά της Ρόδου και τη δεύτερη να διαχειρίζεται τα ξενοδοχεία στην πόλη του Ηρακλείου και στη Θεσσαλονίκη.

Η Ντία Καψή έμεινε στο τιμόνι του ομίλου ΚΑΨΗΣ που είχε στην κατοχή του τα Capsis Agia Pelagia και Capsis Rodos, για πολλά χρόνια όπως διαβάζουμε στο cretalive. Το ξενοδοχείο στην Αγία Πελαγία, μετά από μεγάλη ανακαίνιση, σταμάτησε να λειτουργεί ως συνεδριακό ξενοδοχείο και μεταμορφώθηκε σε resort πολυτελείας με το όνομα Out of the Blue Capsis Elite Resort.

Υπέρογκα χρέη σε τράπεζες και δημόσιο, είχαν ως αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία να χαθούν και οι δύο μονάδες. Το ξενοδοχείο της Ρόδου πέρασε στα χέρια του επιχειρηματία Νικόλαου Κούτρα, ενώ η μονάδα της Κρήτης ανήκει πλέον στο αμερικανικό fund της Hines. H κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 28/12 στις 11.00 πμ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κυνοσάργους στην Αθήνα. Η Ντία Καψή ήταν μητέρα τριών κοριτσιών. Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο της Ντίας Καψή εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Ο Πρόεδρος Γρηγόρης Τάσιος και τα Μέλη του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων αποχαιρετούν με θλίψη και συγκίνηση την Ντία Καψή, μια από τις πιο δυναμικές και πρωτοπόρες γυναίκες επιχειρηματίες στον κλάδο της Φιλοξενίας. Ξενοδόχος δεύτερης γενιάς και μέλος της εμβληματικής οικογένειας που δημιούργησε το δικό της μύθο στην ιστορία του ελληνικού Τουρισμού, η Ντία Καψή ακολούθησε τα βήματα των γονιών της από μικρή ηλικία και πολύ γρήγορα ξεχώρισε για τον δυναμισμό της, συμβάλλοντας με τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη του τομέα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της. Θα την θυμόμαστε πάντα ως δικό μας άνθρωπο. Τιμώντας την επιθυμία της, το Δ.Σ. της ΠΟΞ θα καταθέσει αντί στεφάνων, δωρεά στη μνήμη της στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής (Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης)”.

