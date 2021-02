Ήταν και το twitter στο γλέντι της Ικαρίας!

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ικαρία προκάλεσε αντιδράσεις και από τους κατοίκους του νησιού αλλά και από τους υπόλοιπους πολίτες

τη στιγμή που καλούνται να τηρούν ευλαβικά τα μέτρα.

Η προσωπική ευθύνη του καθενός, που τόσο πολύ έχει τονισθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται πως δεν έχει εφαρμογή στο σπίτι του Βουλευτή Χρ. Στεφανάδη.

Οι κινητοποιήσεις κατά της επίσκεψης, το άνοιγμα του σχολείου το Σάββατο για να δει ο Κυρ. Μητσοτάκης τους μαθητές, το γλέντι με τα 50 άτομα στο ίδιο σπίτι χωρίς καν μέτρα ασφαλείας προκάλεσαν το κοινό αίσθημα και πυροδότησαν το καυστικό χιούμορ των φίλων του twitter.

Σκηνικό με πρωθυπουργό Τσίπρα στην Ικαρία… από το alfavita, βρήκαμε τα καλύτερα που γράφτηκαν στο twitter:

Τέτοιο γιούχα και τόσες μούντζες δεν έχει φάει πουθενά ο #Κουλης

Στο πόδι η Ικαρια.

Οι κάτοικοι αποδοκίμασαν τον ανέμελο.

Δειτε την ανατριχιαστική στιγμή

Το ποτάμι ξεχείλισε

Ήρθε το τέλος τους#απαγόρευση συναθροισεων #ΝΔ_ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ #κυβερνηση_χουντα

-Marka1

Είμαστε σοβαροί; Άνοιξαν σαββατιάτικα τα #σχολεία κι έβαλαν τα παιδιά να κάτσουν στα θρανία για να υποδεχθούν τον Μητσοτάκη, λες κι είμαστε στη Βόρεια Κορέα; #Ικαρία pic.twitter.com/olJTGBYpFd

-Η δασκάλα του πιάνου (@daskala_pianou) February 6, 2021

“Looks like I picked the wrong week to quit drinking” #Κουλη #Ικαρια @PrimeministerGR

We don’t need no education

We don’t need no thought control

No dark sarcasm in the classroom

Hey Teacher, leave us kids alone

(@toumpouza) February 6, 2021

Αριστερή φώτο Πολάκης. Τον ξέσκιζαν 10 μέρες τα ΜΜΕ της λίστας Πέτσα για αυτή τη φώτο. Ο @syriza_gr τον κάλεσε και στο πειθαρχικό. Τραπέζι 7 ατόμων.

Δεξιά φώτο Κούλης. Η φώτο εξαφανίστηκε από όλα τα δελτία ειδήσεων σήμερα. Τραπέζι 30+ ατόμων.

Η Ελλάδα στον Γύψο #Ικαρια pic.twitter.com/gHPFtg6ka2

Ο Λουδοβικος,ο Μπολσοναρο της Ελλάδας,ο #Κουλης,φοβήθηκε να συναντηθεί με τους Ικαριωτες,γιατρούς και νοσηλευτές.

Δειτε τι γινόταν στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου στη #Ικαρια την ώρα που ο ανεμελος,έμπαινε σαν κλέφτης από την Μονάδα τεχνητού νεφρού

Εκει δεν ειχε βεγγαλικά 😂 pic.twitter.com/TUq0kalhPd

Τρομοκρατημένος,κάθιδρος,τρέχοντας και από την πίσω πόρτα (την μονάδα τεχνητού νεφρού) μπήκε ο #Μητσοτακης στο Νοσοκομείο της Ικαριας

Μόνο τρεις, ναι τρεις, γιατροί τον υποδέχθηκαν οι υπόλοιποι διαμαρτύρονταν στην κεντρική είσοδο.

Δειλός, φοβισμένος, ανίκανος, επικίνδυνος #Ικαρια

-Και τι τους είπες ότι πάμε να κάνουμε;

-Να ελέγξουμε τους εμβολιασμούς-Σατανά#Ικαρια pic.twitter.com/ItP8aCWC87

-sitarcos (@sitarcos) February 6, 2021

Δηλαδή στη Χούντα πως ήτανε;μμε_ξεφτιλες, Ικαρια# pic.twitter.com/AJtUNtGuEE

-The Roof-is-on Fire (@Roofonfire_aa) February 6, 2021

Αυτή η εικόνα με 1000+ κρούσματα την ημέρα και η εστίαση να είναι κλειστή εδώ και 4 μήνες είναι μεγάλο foul από τη πλευρά της Κυβέρνησης. #Ικαρία pic.twitter.com/IQ18s5FCx7

Πρωθυπουργός #HappyTraveller!

Μπορεί να κλειδώνεστε μέσα από τις 6, αλλά έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε στα δελτία ειδήσεων άφθονες σκηνές από τα επιτελικά ταξίδια σε #Ικαρία και Φούρνους. pic.twitter.com/a89KLEp3BU

-IndependentNews (@inde_news) February 6, 2021

Εσυ μεσα απο τις εξι

Και ο κουλης τριημερα γιατι ειναι σεξυ!#Τι_γκομενος_εισαι_εσυ #ικαρια

-kritikia (@kritikia1) February 5, 2021

#2randompics #Ικαρία pic.twitter.com/mfBqYVvBPZ

-Ζάβαλος (@DerZavalos) February 6, 2021

Κρίση και στις σχέσεις!#Ικαρια pic.twitter.com/b6cuwMz3Hg

— Παπαλάμπραινα ΜΛ (@MariaLykoura) February 6, 2021

Πήγαν τα παιδάκια Σαββατιάτικα στο σχολείο για να κάνει το κομμάτι του ο ανέμελος. Τι άλλο θα ζήσουμε … #Ικαρια #Μητσοτακη_καθαρμα pic.twitter.com/7Q7CtFGNhe

— 𝙧𝙚𝙙𝙗𝙖𝙨𝙠𝙚𝙩97 (@redbasket97) February 6, 2021

Από την κινητοποίηση στην #Ικαρία

— 3point (@3pointmagazine) February 6, 2021

Τα σχολεία δεν δουλεύουν Σάββατο και τα παιδιά δεν έχουν τσάντες! Όλα αυτά για μια φωτο… #Ικαρια pic.twitter.com/dZ8TGqFiWl

-vasoulini

Απαγορεύεται ο συνωστισμός….. #φουρνοι #ικαρια #κυβερνηση_τσιρκο #ΝΔ_ξεφτιλες #ΝΔ_ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ #ΝΔ_αλητες #ΝΔ_Χουντα #ΝΔ_θελατε pic.twitter.com/PuypDvwcbC

-Βικη-Βικουλα!!! (@VikivikoulaNA) February 6, 2021

-Μα να μη πάει για ποδήλατο ο άνθρωπος, τόσο λαϊκισμός πια;

-Μα να μη φάει μια μπουκιά ο άνθρωπος, τόσο λαϊκισμός πια;

Μα να βάλει λίγο τον κ@λ@ του κάτω και να τηρεί τα ρημαδομέτρα, σας έχει περάσει από το μυαλό ή και αυτό είναι λαϊκισμός;

