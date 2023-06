Αναβάλλει την ομιλία του στην Πάτρα ο Μητσοτάκης μετά το πολύνεκρο ναυάγιο

Με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά επικοινώνησε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης

προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του τραγικού ναυαγίου σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου.

Ο κ. Μητσοτάκης, ενημερώθηκε ακόμη για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Λόγω του τραγικού ναυαγίου, η προγραμματισμένη για σήμερα προεκλογική συγκέντρωση της ΝΔ στην Πάτρα με ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναβάλλεται.

Η μεγαλύτερη θαλάσσια τραγωδία του τελευταίου έτους γράφεται στην Πύλο μετά το ναυάγιο σκάφους σε διεθνή ύδατα, όπου έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 59 θάνατοι, ενώ η επιχείρηση για τον εντοπισμό άλλων επιβαινόντων συνεχίζεται.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κάνει λόγο για τουλάχιστον 400 επιβαίνοντες, στο αλιευτικό: «Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και φοβόμαστε ότι χάθηκαν περισσότερες ζωές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλοίο επέβαιναν έως και 400 άτομα» τονίζει.

Τέσσερις ακόμη μετανάστες έχουν μεταφερθεί με υποθερμία στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Η διάσωσή τους έγινε με ελικόπτερο Super Puma.

Συνολικά 104 άτομα έχουν διασωθεί και είναι καλά στην υγεία τους. Αναμένεται να φτάσουν στο λιμάνι της Καλαμάτας περί τις 11.30 με 12.00.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αρχές δεν γνωρίζουν ακόμα τον ακριβή αριθμό των επιβαινόντων, κάτι που κάνει δύσκολη την εκτίμηση για τους αγνοούμενους.

Ολοι οι επιβαίνοντες του αλιευτικού σκάφους μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας όπου έχει οργανωθεί υποδοχή σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο σημείο των ερευνών επιχειρούν δύο περιπολικά σκάφη ένα ναυαγοσωστικό του λιμενικού μία φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού επτά παραπλέοντα πλοία ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Στις ελληνικές αρχές σήμανε συναγερμός όταν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενημερώθηκε από το RCC ROME για αλιευτικό σκάφος στην ανωτέρω περιοχή, στο οποίο επέβαινε μεγάλος αριθμός αλλοδαπών. Άμεσα δεσμεύτηκαν παραπλέοντα πλοία προς εντοπισμό του Α/Κ σκάφους. Αρχικά το αλιευτικό σκάφος εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (13/06) από ένα εναέριο μέσο FRONTEX και εν συνεχεία από δύο παραπλέοντα πλοία, να πλέει βόρεια χωρίς να αιτείται συνδρομή. Στη συνέχεια για το σημείο απέπλευσε Παράκτιο Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Π.Λ.Σ.), ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Το ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε το Α/Κ να κινείται με ταχύτητα με πορεία βόρεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνεχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις του Θαλάμου Επιχειρήσεων προς το αλιευτικό σκάφος για την παροχή συνδρομής έλαβε αρνητική απάντηση. Πλοίο προσέγγισε το σκάφος και του παρείχε τροφοεφόδια, ενώ οι αλλοδαποί αρνήθηκαν την παροχή οποιασδήποτε περαιτέρω συνδρομής…

Στην Καλαμάτα μεταβαίνει η Σακελλαροπούλου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μεταβαίνει στην Καλαμάτα, στο σημείο όπου μεταφέρονται οι διασωθέντες από το τραγικό ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά της Πύλου.

Κατά την άφιξή της στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, η κα Σακελλαροπούλου θα έχει συνάντηση με το δήμαρχο της πόλης, Θανάση Βασιλόπουλο, καθώς και με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα και θα ακολουθήσει σύσκεψη στο Λιμεναρχείο.

Για ανθρώπινη τραγωδία που αποτυπώνει την απελπισία όσων αναζητούν άσυλο στην Ευρώπη έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας μετά το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.

