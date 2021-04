Φοροτεχνικοί Καρδίτσας: Αποχή από τη διαδικασία υποβολής αποτελεσμάτων self test

Ο Σύλλογος Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων νομού Καρδίτσας καλεί τα μέλη του και τους συναδέλφους

να απέχουν από την διαδικασία υποβολής των αποτελεσμάτων self test για λογαριασμό των εργαζομένων στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Αγαπητά μέλη και αγαπητοί συνάδελφοι, μελετώντας την όλη διαδικασία σχετικά με την διεκπεραίωση των self test και την υποβολή των αποτελεσμάτων στην ειδική πλατφόρμα, όπου για ακόμη μία φορά η σύνδεση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxis του εκάστοτε ενδιαφερόμενου, θεωρούμε ότι η εμπλοκή μας στην όλη διαδικασία εγκυμονεί κινδύνους, τόσο οικονομικής όσο και υγειονομικής φύσεως.

1.Ο λογιστής δεν έχει κανέναν απολύτως τρόπο να εξακριβώσει την εγκυρότητα του self test, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ορθότητα της διαδικασίας, και καλείται να πιστέψει την δήλωση του εκάστοτε εργαζομένου όσον αφορά το αποτέλεσμα (θετικό-αρνητικό). Ποιος μας διασφαλίζει σε περίπτωση απόκρυψης θετικού αποτελέσματος και ψευδούς δήλωσης στην πλατφόρμα του υπουργείου; Κανένας.

2.Ποιος μας εγγυάται ότι δεν θα υπάρξει διασπορά του ιού, με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας, στην υγεία των υπαλλήλων μας και της οικογένειας μας, από τον εκάστοτε εργαζόμενο που θα έρθει σε επαφή μαζί μας; Κανένας.

3.Από που προκύπτει ότι μπορεί «τρίτος» να δηλώνει το αποτέλεσμα του self test; Αγνοούμε τώρα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα; Ποιος μας εγγυάται ότι δεν θα βρεθούμε εκτεθειμένοι; Κανένας.

Ο κίνδυνος που υποβόσκει είναι τεράστιος και οι επιπτώσεις που δύναται να αντιμετωπίσει ο κάθε συνάδελφος δεν μπορούν να προβλεφθούν λόγω των συνθηκών που επικρατούν κατά την διάρκεια της πανδημίας.

Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν αποτρέπουμε οποιονδήποτε από το να κάνει self test και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Το ζήτημα που εγείρεται αφορά αποκλειστικά την διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων των self test που κάνουν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων και την υποβολή τους στην πλατφόρμα του υπουργείου από εμάς τους λογιστές. Επειδή όμως η όλη διαδικασία δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λογιστική εργασία και με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του κλάδου μας, τόσο σε οικονομικά ζητήματα, όσο και σε ζητήματα προσωπικής ευθύνης και αξιοπιστίας, καλούμε τα μέλη μας να απέχουν από την διαδικασία υποβολής αποτελεσμάτων self test για λογαριασμό των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε ως λογιστές.

Το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Γιώργος Παπαδημητρίου

Ο Αντιπρόεδρος Κώστας Συρόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας Κώστας Λαμπρόπουλος

Η Ταμίας Γεωργία Νταντάμη

Το Μέλος Αποστολόπουλος Αλέξανδρος

