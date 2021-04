Από την Πέμπτη η διάθεση 900.000 self tests σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Την πρόθεση της κυβέρνησης εντός της εβδομάδας και συγκεκριμένα από την Πέμπτη να διατεθούν περίπου 900.000 self test σε εργαζόμενους

του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, έκανε γνωστή σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Αισθάνομαι ότι είμαστε πολύ πιο κοντά στην ελευθερία. Βεβαίως ακόμα είναι αρκετά νωρίς να μιλήσουμε για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες δυνητικά θα μπορούσαμε να βγούμε το Πάσχα και να έχουμε ένα Πάσχα διαφορετικό από το περσινό. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ περισσότερα όπλα», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στον τηλεπτικό σταθμό OPEN.

«Τα δύο μεγάλα μας όπλα είναι ο εμβολιασμός και τα self test», τόνισε εξηγώντας ότι «αυτή τη στιγμή είμαστε στα πρόθυρα του ανοίγματος για μία μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας που έχουν υποκείμενα νοσήματα οι οποίοι υπολογίζονται γύρω στις 800.000.

Την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε οι ηλικίες 50-59 ετών να μπορούν να εγγράφονται για εμβολιασμό. Η εκτίμησή μας είναι ότι τον Μάιο προφανώς θα έχουμε συμπληρώσει 3 έως 3,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς και θα έχει χτιστεί ένα πολύ σημαντικό τείχος ανοσίας για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Από την άλλη πλευρά λειτούργησε για πρώτη φορά το self test στην Ελλάδα, αν θέλετε και πειραματικά στα σχολεία και η εμπειρία ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντική. Η ελληνική Πολιτεία ήταν από τις πρώτες στην Ευρώπη που ουσιαστικά αξιοποίησε το όπλο αυτό και μάλιστα διέθεσε το προϊόν δωρεάν».

Πρόσθεσε ότι με την εφαρμογή του μέτρου για το άνοιγμα των Λυκείων καταγράφηκαν 600 θετικά δείγματα για κάποια απ’ αυτά έγιναν ήδη επιβεβαιωτικά τεστ και οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% επιβεβαιώνονται τα αυτοδιαγνωστικά τεστ.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό πως με το νέο αυτό εργαλείο είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή ασυμπτωματικοί συμπολίτες μας και παιδιά, δηλαδή πολίτες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να ελεγχθούν, ήδη να βρίσκονται σε απομόνωση και να μη συμβάλλουν στη διάδοση του ιού».

Συμπλήρωσε πως το ίδιο μπορεί να γίνει και σε άλλους κλάδους και πρόθεση της κυβέρνησης είναι «εντός της εβδομάδας, από την Πέμπτη να διατεθούν self test και σε άλλες κατηγορίες πολιτών και εργαζομένων που υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στις 900.000.

Μιλάμε για κατηγορίες εργαζομένων και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα όπως είναι το λιανεμπόριο, η Δικαιοσύνη, η ανοιχτή εστίαση, οι τραπεζικές συναλλαγές κ.α. σημείωσε.

«Ακούμε τους ειδικούς, αξιολογούμε τα επίκαιρα δεδομένα»

«Η βασική μας πολιτική είναι ακούμε τους ειδικούς, αξιολογούμε τα επίκαιρα δεδομένα», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας. Σε ερώτηση μήπως τελικά δεν είναι τόσο νωρίς να γίνουν κάποιοι υπολογισμοί για το Πάσχα, απάντησε πως δεν θέλει να προκαταβάλει τις απόψεις των ειδικών αλλά εκτίμησε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν εισηγήσεις εκ μέρους της επιστημονικής επιτροπής. «Είναι προφανές ότι κάθε μέρα που περνάει προσθέτει πολύ σημαντικά δεδομένα τα οποία θα πρέπει να αξιολογούνται». Στο σημείο αυτό επεσήμανε πως υπάρχει και το ζήτημα των επιβαρυμένων περιοχών και μέσω αυτών υπάρχει κίνδυνος να ασκηθεί πολύ μεγάλη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς είμαστε απολύτως έτοιμοι ως Πολιτεία για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε ό,τι χρειαστεί για να διευκολυνθεί η ελεγχόμενη κίνηση κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Όμως είναι οι ειδικοί εκείνοι που θα κάνουν τις εισηγήσεις με τα επίκαιρα δεδομένα της επόμενης εβδομάδας», τόνισε.

Οι πολίτες να διοχετεύονται σε ελεγχόμενα κυκλώματα δραστηριότητας

Αναφέροντας ότι η εστίαση θα ανοίξει μετά το Πάσχα, ο κ. Γεραπετρίτης είπε επίσης ότι το πείραμα που έχει γίνει, οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την ελληνική Πολιτεία «αποδεικνύεται εν τοις πράγμασι ότι ήταν οι σωστές αποφάσεις. Δηλαδή η λογική του να μπορέσουμε να ανοίξουμε ελεγχόμενα ορισμένες δραστηριότητες για την κοινωνία και την οικονομία ανέδειξε ακριβώς την ανάγκη να υπάρχει αποσυμπίεση γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει υπάρξει μεγάλη ψυχολογική κόπωση. Από την άλλη πλευρά εμείς θέλουμε τους πολίτες να διοχετεύονται σε πιο ελεγχόμενα κυκλώματα δραστηριότητας. Είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να βρίσκονται σε ανοιχτούς υπαίθριους χώρους χωρίς συγχρωτισμούς παρά να βρίσκονται σε συναθροίσεις σε σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά, ελεγχόμενα και με αυτοδιαγνωστικά τεστ να βρίσκονται στα σχολεία αντί σε σπίτια και σε πλατείες. Είναι σημαντικό να λειτουργεί το λιανεμπόριο και πρέπει να εξάρω το γεγονός ότι ο εμπορικός κόσμος έχει συνταχθεί απολύτως με όλα τα μέτρα ασφαλείας».

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε τώρα που έχουμε περισσότερα εργαλεία, «Θα είμαστε πάντοτε σε μεγάλη επαγρύπνηση και θέλω με την ευκαιρία αυτή να απευθύνω και πάλι μία έκκληση στους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας να προστρέξουν στον εμβολιασμό. Αυτή είναι μία σημαντική πράξη ευθύνης και απέναντι στους ίδιους αλλά και απέναντι στους συμπολίτες μας». Ζήτησε να μεταφερθεί το μήνυμα ότι «είναι πολλαπλασιαστικό το θετικό αποτέλεσμα του εμβολιασμού για τις μεγάλες ηλικίες».

Για το κατά πόσο ελέγχεται η κατάσταση

«Υπάρχουν έλεγχοι οι οποίοι είναι διαρκείς, οι οποίοι γίνονται και σε υπαίθριους χώρους και σε εσωτερικούς εργασιακούς χώρους. Θέλω να επισημάνω ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει μεγάλη συμμόρφωση των πολιτών στα μέτρα τα οποία έχουν τεθεί».

Από κει και πέρα, ο υπουργός Επικρατείας αναγνώρισε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες εστίες στις οποίες δημιουργείται συγχρωτισμός ιδιαιτέρως νέων ανθρώπων, οι οποίοι σε έναν βαθμό έχουν και άγνοια κινδύνου, πέρα από τη μεγάλη ψυχολογική κούραση.

«Εκεί θα πρέπει με μία γνήσια συμπόνια προς τις νέες γενιές να προσπαθούμε να νουθετήσουμε. Δεν είναι η πρόθεσή μας να συμβάλουμε σε οποιονδήποτε διχασμό. Δεν υπάρχει λογική άσκησης βίας. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε έτσι ώστε να μην υπάρχουν τα φαινόμενα αυτά. Έχω μία βαθιά πεποίθηση ότι οι πολίτες στη συντριπτική τους πλειονότητα αγκαλιάζουν αυτήν την προσπάθεια. Ήδη έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα ελευθερίας με τον εμβολιασμό και με τα αυτοδιαγνωστικά τεστ. Ελπίζω ότι οι εικόνες αυτές θα εκλείψουν και θα πάμε όλοι μαζί από κοινού σε μία πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση, τόνισε.

Για το νομοσχέδιο που αφορά στην ψήφο των αποδήμων

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση αναφορικά με τις κινήσεις τακτικισμού που αποδίδει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι «πρέπει να αποδώσουμε πρώτα στις λέξεις την αληθή τους έννοια. Τακτικισμός είναι όταν επιλέγεις χρόνο για να αλλάζεις στάση και πολιτική. Εμείς κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Εμείς έχουμε μία πάρα πολύ συνεπή θέση στο ζήτημα αυτό η οποία είχε εκφραστεί προεκλογικά και επιχειρήθηκε να υλοποιηθεί μετεκλογικά».

Εξήγησε ότι μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης ξεκίνησε μία μεγάλη συζήτηση, για πρώτη φορά στη Μεταπολίτευση να διευκολύνονται οι Έλληνες του εξωτερικού να μπορούν να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές.

«Δεν είναι μόνο μία πολιτική βούληση. Είναι και μία συνταγματική επιταγή η οποία δυστυχώς παρέμεινε ανενεργή για περίπου 50 χρόνια».

Ακόμη ανέλυσε πως η βασική θέση της κυβέρνησης, με την οποία εισήγαγε την πρωτοβουλία της ήταν «να μην υπάρχει καμία προϋπόθεση για να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Δηλαδή με μόνη την απόδειξη της ελληνικής ιθαγένειας, η οποία αμέσως φέρει το δικαίωμα του εκλέγειν να μπορούν να ψηφίζουν από τον τόπο της κατοικίας τους, σε πρεσβείες ή ακόμη και με επιστολική ψήφο». Η θέση αυτή μεταφέρθηκε σε όλα τα κόμματα, κάτι που ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε κι από την εμπειρία που είχε στο υπουργείο Εσωτερικών. Από τα κόμματα της αριστεράς διατυπώθηκε η άποψη ότι θα πρέπει να τεθούν αυστηρές προϋποθέσεις οι οποίες να αποδεικνύουν έναν δεσμό των Ελλήνων του εξωτερικού με την πατρίδα.

Όπως εξήγησε «εξ αυτού του λόγου και επειδή το Σύνταγμα απαιτεί μία πολύ μεγάλη πλειοψηφία για να ενεργοποιηθεί ο νόμος -200 ψήφους- αναγκαστήκαμε να πάμε σε μία λογική μεγάλων παραχωρήσεων και συναιρέσων και ουσιαστικά θέσαμε προϋποθέσεις οι οποίες καθιστούσαν αρκετά σύνθετη και διαδικαστικά και γραφειοκρατικά για τους Έλληνες του εξωτερικού να μπορέσουν να τις ικανοποιήσουν. Υπήρξε μία αλλαγή στάσης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ με τη δήλωση της υπεύθυνης τομεάρχου δήλωσε ότι η ΝΔ είναι εκείνη η οποία δεν επιθυμεί να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Θέτοντας προϋποθέσεις, πράγμα το οποίο είναι απολύτως ανυπόστατο. Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Η ΝΔ και η ελληνική κυβέρνηση ακριβώς αφουγκραζόμενη την αλλαγή στάσης του ΣΥΡΙΖΑ και με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους Έλληνες του εξωτερικού, έφερε το σχέδιο νόμου με το οποίο καταργούνται οι προϋποθέσεις έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού να μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία».

Καταλήγοντας είπε ωστόσο ότι ενόσω η κυβέρνηση έφερε το σχέδιο νόμου με το οποίο καταργούνται αυτές οι προϋποθέσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ αντέτεινε μία δική του πρόταση νόμου που θέτει μία διαδικασία, η οποία έχει σοβαρότατο ηθικό και νομικό πρόβλημα. Λέει ουσιαστικά η ψήφος των αποδήμων να μην μετρά για την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος στην Επικράτεια. Δηλαδή ο Έλληνας του εξωτερικού να ψηφίζει μόνο για μία μικρή περιφέρεια αλλά η ψήφος του να μην μετράει για την κυβέρνηση η οποία θα επιλεγεί».

Τόνισε ότι «η στάση του δημιουργεί άνιση ψήφο σε βάρος των Ελλήνων του εξωτερικού πράγμα το οποίο είναι πολιτικά και ηθικά απαράδεκτο και επίσης είναι βαθύτατα αντισυνταγματικό διότι το Σύνταγμα επιβάλλει ότι η ψήφος όλων των Ελλήνων οφείλει να έχει ίση ισχύ».

